بعد تبكير صرف الرواتب بمناسبة العيد.. التأمينات تنوه لبعض النقاط بخصوص موعد معاش يونيو

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنها قد حددت مجدداً الآلية المُتبعة لصرف معاشات التقاعد والمستحقات التأمينية لشهر يونيو الجاري.

جاء هذا الإعلان تزامناً مع البيان الرسمي الذي نشرته وزارة المالية حيث أعلنت عن تقديم موعد صرف الرواتب لموظفي القطاع العام خلال شهر يونيو ليصبح في السادس والعشرين من الشهر بدلاً من السابع والعشرين.

وفي تغريده نشرتها خدمة العناية بالمستخدمين التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أوضحت من خلاله أن موعد صرف معاش التقاعد والمستحقات التأمينية عادة ما يكون في الأول من كل شهر ميلادي، بينما يتم صرف المعاشات بالنسبة لأنظمة التقاعد في الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

وأشارت الخدمة إلى أنه قد يطرأ تعديل على هذا الموعد الاعتيادي في حالات معينة، مثل تأخير الصرف يوماً واحداً إذا صادف الأول من الشهر يوم الجمعة، وفي هذه الحالة يتم نقل تاريخ الدفع إلى نهاية الشهر السابق. كما يمكن تأخير يوم الدفع إلى يوم الأحد إذا كان يوافق يوم السبت الأول من التقويم الميلادي.

في السياق نفسه، أصدرت وزارة المالية توجيهًا للجهات الحكومية المختلفة للإسراع في عملية صرف رواتب شهر يونيو، محددةً يوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 كموعد نهائي لذلك.