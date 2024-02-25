أخبار السعودية

بعد انتشارها داخل السعودية.. كيف تحمي نفسك من الاحتيال والنصب الإلكتروني؟ “فيديو”

أحمد علي

شهدت الفترة الأخيرة كثرة حالات الاحتيال والنصب الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، مما جعل هناك عدم ثقة في عدد من المؤسسات الكبيرة في بلاد الحرمين الشريفين.

رسالة إلكترونية تقود لكارثة

ويجد المواطن السعودي نفسه أمام الاحتيال الإلكتروني، مما يجعل هناك حالة شك في عدد الرسائل التي يستلمها عدد كبير من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعد أبرز أسلوب يتبعها الشخص الاحتيالي إرسال رسالة لصاحب الجهاز، فبمجرد فتح هذه الرسالة فأن كل المعلومات التي يريدها هذا المحتال تطون في قبضته.

وتضع الجهات الرقابية والحكومية عددًا من الخدمات من أجل التواصل مع الأجهزة المختصة في حالة تعرض أي مواطن سعودي للاحتيال والنصب الإلكتروني.

كيفية الإبلاغ عن النصب والاحتيال الإلكتروني

 

وتشهد المملكة العربية السعودية حالة من التفاؤل فيما يخص التطور الكبير على مستوى التقنيات الحديثة في الكشف عن هوية الشخص الاحتيالي.

ويعاني قطاع كبير من الشعب السعودي من الاحتيال والنصب الإلكتروني، والذي يتعرض له نسبة كبيرة من الشباب، حيث يجدون صعوبة في تحديد هوية الأشخاص المخترقة لحساباتهم المصرفية والبنكية والحسابية.

وتبحث حكومة المملكة العربية السعودية عن وضع ضوابط مُحكمة أمام من يسول له نفسه اتباع أساليب الاحتيال والنصب على المواطنين السعوديين خلال الفترة المقبلة، بعد تقديم شكاوى عديدة بسبب تعرض مجموعات للغش والاحتيال الإلكتروني.

وتعددت أنواع الغش الإلكتروني، لكن هناك أساليب متبعة في هذا الأمر، ومنها إرسال رسالة خاصة إلى الجهاز الذي يريد إختراقه وعند فتح هذه الرسالة يبدأ في سحب جميع المعلومات المتواجدة في هذا الجهاز.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


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