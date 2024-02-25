بعد انتشارها داخل السعودية.. كيف تحمي نفسك من الاحتيال والنصب الإلكتروني؟ “فيديو”

شهدت الفترة الأخيرة كثرة حالات الاحتيال والنصب الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، مما جعل هناك عدم ثقة في عدد من المؤسسات الكبيرة في بلاد الحرمين الشريفين.

رسالة إلكترونية تقود لكارثة

ويجد المواطن السعودي نفسه أمام الاحتيال الإلكتروني، مما يجعل هناك حالة شك في عدد الرسائل التي يستلمها عدد كبير من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعد أبرز أسلوب يتبعها الشخص الاحتيالي إرسال رسالة لصاحب الجهاز، فبمجرد فتح هذه الرسالة فأن كل المعلومات التي يريدها هذا المحتال تطون في قبضته.

وتضع الجهات الرقابية والحكومية عددًا من الخدمات من أجل التواصل مع الأجهزة المختصة في حالة تعرض أي مواطن سعودي للاحتيال والنصب الإلكتروني.

كيفية الإبلاغ عن النصب والاحتيال الإلكتروني

خطوات الإبلاغ عن النصب والاحتيال الإلكتروني| كلنا أمن. pic.twitter.com/Mn3GIVQADS — فوائد قانونية (@Jwh24Kq) February 15, 2024

من أنواع النصب الإلكتروني pic.twitter.com/YVcP7sd2Qe — شركة الحجري للصرافه (@AlhjriExchange) February 22, 2024

ضحايا النصب الإلكتروني يكشفون قصص حزينة حول النصب عليهم في يحدث في مصر يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/3U2yUG0U7f#يحدث_في_مصر #MBCMASR pic.twitter.com/sTFOh4YRoZ — يحدث في مصر (@YahdothFiMasr) February 21, 2024

التبليغ عن النصب الالكتروني عن طريق برنامج سهل pic.twitter.com/rbQ8PzRfg8 — محمد العمران (@alomranfotos) February 17, 2024

شريت من موقع او حساب الكتروني أو أي وسيلة بالمنصات الالكترونية واتضح انك وقعت ضحية عملية نصب الحين تقدر تقدم بلاغ عبر تطبيق سهل عن طريق هيئة الاتصالات حيث أُدرجت خدمة جديدة في تطبيق سهل للابلاغ عن النصب الالكتروني وقد تم التعاون بين الداخليه والبنك المركزي و اتحاد المصارف… pic.twitter.com/8qvfuZpCd0 — المحامية دلال الملا (@dalallawyer2012) February 23, 2024

وتشهد المملكة العربية السعودية حالة من التفاؤل فيما يخص التطور الكبير على مستوى التقنيات الحديثة في الكشف عن هوية الشخص الاحتيالي.

ويعاني قطاع كبير من الشعب السعودي من الاحتيال والنصب الإلكتروني، والذي يتعرض له نسبة كبيرة من الشباب، حيث يجدون صعوبة في تحديد هوية الأشخاص المخترقة لحساباتهم المصرفية والبنكية والحسابية.

وتبحث حكومة المملكة العربية السعودية عن وضع ضوابط مُحكمة أمام من يسول له نفسه اتباع أساليب الاحتيال والنصب على المواطنين السعوديين خلال الفترة المقبلة، بعد تقديم شكاوى عديدة بسبب تعرض مجموعات للغش والاحتيال الإلكتروني.

وتعددت أنواع الغش الإلكتروني، لكن هناك أساليب متبعة في هذا الأمر، ومنها إرسال رسالة خاصة إلى الجهاز الذي يريد إختراقه وعند فتح هذه الرسالة يبدأ في سحب جميع المعلومات المتواجدة في هذا الجهاز.