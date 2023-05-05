بعد الصدى العالمي الواسع الذي حققته.. وزير الإعلام يكرم المصور الذي إلتقط صورة المجندة السعودية

تم تكريم المصور نزار معتوق حسنين من وكالة الأنباء السعودية “واس” بعد التقاطه صورة مؤثرة لمجندة تحتضن رضيعًا، والتي نشرتها الوكالة على نطاق واسع، وحققت انتشارًا عالميًا واسعًا، وذلك بعدما وجه وزير الإعلام سلمان الدوسري كلمات تقديرية إليه في فيديو مصور، وتعكس هذه الصورة إنسانية المملكة وتعزز صورتها الإيجابية في العالم.

وفقًا لمقطع فيديو نُشِر على الحساب الرسمي للتواصل الحكومي، صرح وزير الإعلام سلمان الدوسري بأن صورة واحدة قادرة على أن تحل محل آلاف المقالات والتقارير ووسائل الإعلام، حيث تعكس الإنسانية والروح الوطنية للمملكة، موجهًا كلمات الشكر والتقدير للمصور نزار معتوق حسنين من وكالة الأنباء السعودية “واس” على الصورة الرائعة التي التقطها لمجندة تحتضن رضيعًا، والتي حققت تداولًا واسعًا على مستوى العالم.

وأضاف معتوق أن كل إعلامي ومصور سعودي يعتبر عينًا لتوثيق مسيرة البلاد في العطاء والإنسانية، وأن الصورة التي التقطها للمجندة لفتت نظره بشكل خاص.

أثناء الفيديو، تحدثت الوكيل رقيب بحري “أمل العوفي” عن قصة الصورة المؤثرة، وصرحت بأنها لم تتوقع الصدى الواسع الذي حصلت عليه الصورة، مؤكدةً أنها كانت تحرص على تأمين راحة وأمان الرعايا، وأضافت قائلةً: بعد أن لاحظت الإعياء على والدة الطفلة عليا البالغة من العمر ٨ أشهر، حملتها بعناية ورعاية وقامت بإيصالها إلى بر الأمان على السفينة السعودية، وكان جميع طاقم السفينة في مساندتها، وأرادت “أمل” ترك رسالة للطفلة تحفظها لحظة وصولها إلى السن المناسبة، وهي: “صغيرتي عليا، لا تخافي، لقد وصلتِ إلى بر الأمان، دعائي لكِ أن تعيشي حياة سعيدة في ظل والديك”.

الجدير بالذكر أن وزير الإعلام كان قد نشر تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” يعبّر فيها عن سعادته بتكريم زميله المبدع نزار معتوق حسنين من وكالة الأنباء السعودية (واس)، على صورته المميزة لمجندة سعودية تحتضن رضيعًا، والتي أظهرت إنسانية السعوديين، وحققت تداولًا عالميًا واسعًا، وأعرب عن ثقته بقدرات الشباب المبدعين والشابات المبدعات، وتطلعه إلى المزيد من الإنجازات الرائعة منهم.

وتم تداول صورة المجندة على نطاق واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الرسالة الإنسانية العميقة التي تحملها وتجسدها، حيث ظهرت وهي تحمل الرضيع أثناء ترتيب عمليات إجلاء الرعايا الواصلين من السودان بسبب المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتم اختيار الصورة من قبل صحيفة “الجارديان” البريطانية لتكون الأفضل.