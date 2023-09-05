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بعد الزلزال الأخير.. بيان هام من سفارة المملكة في اليابان

جيهان مصطفى

ناشدت سفارة المملكة في طوكيو، مواطنيها باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

- صورة 1 - بعد الزلزال الأخير.. بيان هام من سفارة المملكة في اليابان

زلزال - مصدر الصورة: حساب سفارة المملكة في اليابان على "إكس"

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وأضافت السفارة في بيان لها عبر حسابها على موقع “إكس”، أنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب اليابان يوم السبت الماضي في مدينة كوشيرو في اليابان بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر.

وجاء البيان كالآتي: “تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد”.

وأضافت السفارة: “نهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862 متمنية السلامة للجميع”.

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جيهان مصطفى

صحفية مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام، وفي مرحلة تحضير الماجستير.

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