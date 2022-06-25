بعد الإعلان عن وفاته .. من هو الشيخ محمود خليل القارئ إمام جامع القبلتين؟

استقبلت المملكة العربية السعودية صباح اليوم خبرًا حزينًا بوفاة الشيخ محمود خليل القارئ المسجد النبوي المكلف سابقًا وإمام جامع القبلتين بعد وعكة صحية ألمت به.

صلاة الجنازة على محمود خليل القارئ

من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الراحل عقب صلاة المغرب اليوم السبت في المسجد النبوي الشريف، ونعى عدد من الشيوخ والمسؤولين الفقيد سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

من هو محمود خليل القارئ ؟

هو الشيخ القارئ محمود خليل قارئ المسجد النبوي وإمام جامع القبلتين والذي عرف بصوته الندي في تلاوة القرآن الكريم.

استقبلت المدينة المنورة مولد الشيخ محمود خليل القارئ الذي حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة، وحصل على رخصة القرآن الكريم من والده الشيخ خليل القري.

ونال شهادة حفظ القرآن الكريم من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة بعلامات ممتازة عام 1405 هجرية.

كما حاز على درجة البكالوريوس من كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وفي عمر الرابعة عشر بدأ محمود خليل قارئ المسجد النبوي تدريس القرآن الكريم عمره وما زال يرحمه الله تعالى وفضله وعمل في مدراس حفظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، ثم عين معلماً للقرآن الكريم وعلومه وقراءاته

سبب وفاة محمود خليل قارئ المسجد النبوي؟

وحسب بعض الحسابات السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي فإن سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارئ تعود لمعاناة طويلة مع المرض الذي لم يعرف طبيعته حتى اللحظة ، لكن بعض المصادر أكدت أنه كان يعاني من مشكلة في القلب الأمر الذي لم يؤكد حتى اللحظة.من