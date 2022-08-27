بعد الإشادات الدولية التى حظيت بها منصة “مدرستي”… رابط تسجيل الدخول

أثبتت منصة “مدرستي” جدارتها خلال عامين كورونا وتفشى الوباء منذ بداية عام 2020، لتبادر المملكة من ذلك الوقت بإطلاق منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد، وتشجعها وزراه التعليم لما لها من دور تقوم عليه خلال العام الدراسي الجديد 1444 هـ.

منصة مدرستي تحظى بإشادات دولية

البنك الدَّوْليّ يشيد بمنصة مدرستي خلال دراسة بعنوان التعليم الرقمي

أشادت مجموعة البنك الدَّوْليّ خلال دراسة استقصائية في المملكة العربية السُّعُودية تحت عنوان “التعليم الرقمي” بمنصة مدرستي.

لفتت مجموعة البنك الدَّوْليّ إلى حرص وزارة التعليم السُّعُودية على تحسين أدواتها وخدماتها التعليمية، من حيث المتابعة الكاملة من قبل الوزارة للأبناء والمستخدمين علي منصتها الإلكترونية.

أوضح، أن هذا النموذج التعليمي عن بعد خلال فترة كورونا، جعل المعلمين والمعلمات يظهرن صور للابتكار والإبداع علي جميع المستويات.

أشارت إلى أن هذه التقنيات الحديثة أسهمت في بناء الوعى المبكر حول أهمية استخدام التعليم عن بعد، وتعزيز عمل المعلمين والمعلمات وخبرات الطلبة التعليمية.

شركة مايكروسوفت تشيد بدور منصة مدرستي

أشادت شركة مايكروسوفت، بدور المملكة العربية السُّعُودية خلال جائحة كورونا، بواسطة الاستثمار في تقنيات التعليم، وسرعة توفير البدائل الرقمية.

وبلغت نسبة الدخول علي منصة مدرستي منذ إطلاقها نحو 98% من طلا ب وطالبات التعليم السعودي، بعدما كانت التوقعات تشير إلى أن عدد الطلاب لا يتخطى 70%، وأصرت المملكة علي عدم ترك أي طالب أو طالبة دون تعليم، وسهلت لهم الأجهزة للدخول على “منصة مدرستي”.

ولفتت الشركة إلى أن حرص وزارة التعليم على توفير بدائل تعليمية أخرى، ومنها إطلاق 23 قناة فضائية تعليمية، منها قنوات متخصصة في تعليم ومساعدة ذوى الإعاقات الذهنية، والطلاب الذين يعانون اضطرابات ومخاوف التوحد، لضمان المساوية في التعليم عن بعد لجميع الطلاب داخل المملكة العربية السُّعُودية.

إشادة اتحاد التعليم الإلكتروني بمنصة مدرستي

أصدرت منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني بمشاركة عدد من الجهات دراسة دولية توثيقية للتعليم الإلكتروني في المملكة خلال جائحة كورونا، بمشاركة نحو نصف مليون طالب ومعلم وأولياء الأمور تقريبًا.

وشملت الدراسة مقارنة بين منصة مدرستي مع أفضل 7 منصات تعليمية عالمية، موضحةً أن المنصة نموذج رائد عالمياً، وأحد حلول التعليم الإلكتروني في الدول المتقدمة خلال انتشار كوفيد-19.

وأوضحت الدراسة تطوراً كبيراً علي صعيد المهارات الرقمية لمنسوبي المنظومة التعليمية، بواسطة تطور مهاراتهم الرقمية، وتعزيز الثقافة المؤسسية عن أهمية التعليم الإلكتروني، الذي يعد مجالاً واعداً في قطاع التعليم.

تسجيل الدخول في منصة مدرستي 1444هـ

ـ الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للدخول علي منصة مدرستي.

ـ ثم الضغط على تسجيل جديد، وأدخل رَقْم الهاتف.

ـ أدخل الرمز واستكمل كافة البيانات المطلوبة.