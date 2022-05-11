بعد استشهادها اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين من هي شيرين أبو عاقلة؟

من هي شيرين أبو عاقلة؟ عنوان بحثي احتل الساحة البحثية منذ قليل قرب إعلان شبكة الجزيرة الإعلامية بيانًا رسميًا تؤكد فيه استشهاد مراسلتهم شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، في حين صرحت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن شيرين لقت مصرعها جراء إطلاق نار عشوائي من قبل مسلحين فلسطينيين، نسرد لكم الحقيقة الكاملة في مقالنا اليوم عبر موقع نجوم مصرية.

من هي شيرين أبو عاقلة

في ظل البحث حول من هي شرين أبو عاقلة؟ فهي مراسلة صحافية وُلدت في في عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وأنهت دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا، كما أن شيرين تحمل الجنسية الأمريكية، كان أول مشوار تعليمي جامعي لشيرين هو مجال الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن، ولكنها كانت شديدة الشغف بالمجال الإعلامي والصحفي وعليه توجهت إلى دراسة الصحافة وحصلت على بكالوريوس الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك الأردنية وتخصصت بعد ذلك في الصفحة المكتوبة، ثم عادت بعد ذلك إلى الأراضي الفلسطينية وبدأت العمل في عدد من الجهات الإعلامية حيث بدأت من إذاعة صوت فلسطين حتى وصلت العمل بقناة الجزيرة الفضائية.

استشهاد شيرين أبو عاقلة

وبعد أن تعرفنا على من هي شيرين أبو عاقلة فنتعرف الآن على ما قبل حول طريق استشهادها اليوم، حيث اختلفت الأقاويل حول مقتل شريين أبو عاقلة حيث صرحت وزارة الصحة الفلسطينية أن وفاة شيرين أبو عاقلة ناتجة عن إصابتها برصاص من جيش الاحتلال الصهيوني خلال تغطية فريق الجزيرة لاقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حين أكدت بعض المصادر الإعلامية أن شيرين أبو عاقلة تلقت مصرعها نتيجة لقذف ناري طائش من قبل المواطنين الفلسطينيين، حتي وقتنا الحالي لم تعرف السبب الحقيقي وراء وفاة الإعلامية شريين أبو عاقلة ولكن المؤكد أنها استهدفت من قبل الجيش الإسرائيلي وفقًا لما اكد علية شهود عيان.