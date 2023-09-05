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بعد ارتفاع أسعار التأمين على المركبات بالسعودية| العيسى يكشف توقعات أسعار التأمين خلال الفترة المقبلة

خالد عسر

توقع عادل العيسى المتحدث الرسمي باسم رابطة قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، أن تنخفض أسعار تأمين المركبات خلال الفترة القادمة، وذلك تزامناً مع تقديم شركات التأمين مبادرات إيجابية، وأضاف العيسى متحدثاً لقناة العربية أن أسباب ارتفاع التأمين للسيارات في الآونة الأخيرة كان نتيجة بعض العوامل، ومن ضمنها أن 50% تقريباً من المجتمع غير مؤمن عليهم، الأمر الذي ساهم في زيادة عمليات الإحتيال على الشركات.

بعد ارتفاع أسعار التأمين على المركبات بالسعودية| العيسى يكشف توقعات أسعار التأمين خلال الفترة المقبلة

العيسى ومصير أسعار التأمين على المركبات

وأضاف العيسى أن سعر تأمين السيارات لا يتأثر مطلقاً بجنس سائق المركبة، مبيناً أنه يوجد ما يقرب من 35 عامل يحدد سعر التأمين على المركبات، ومن بين تلك العوامل الخبرة والنوع والسعر.

- صورة 1 - بعد ارتفاع أسعار التأمين على المركبات بالسعودية| العيسى يكشف توقعات أسعار التأمين خلال الفترة المقبلة

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وكان المتحدث باسم رابطة التأمين على المركبات عادل العيسى قد أشار في وقت سابق إلى القيام بتسريع إجراءات الإندماج، كما نوه إلى أن الهيئة الجديدة مطلوب منها تطوير وتنمية قطاع التأمين السعودي.

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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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