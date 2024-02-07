بعد ارتفاع أسعار البصل 400% بالسعودية، كبير تجار الشرقية يكشف الأسباب ويتوقَّع موعد انخفاض الأسعار

شكَّل ارتفاع أسعار البصل المفاجئ في المملكة العربية السعودية صدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ووصلت أسعار البصل إلى ارتفاعات قياسية تجاوزت الـ400%، بعد توقف الهند ومصر عن تصديره، وتراجع الكميات المعروضة بالسوق، بما لا يكفي الاحتياجات المحلية من البصل، وبينما وصل سعر كيس البصل الباكستاني وزن 2 كجم إلى 18 ريال سعودي بدلاً من 5 ريالات.

ارتفاع أسعار البصل في السعودية - مواقع التواصل

موعد انخفاض أسعار البصل في المملكة

وأوضح كبير تجار الفواكه والخضار في المنطقة الشرقية “حسين الشيخ” إن الارتفاع الكبير في أسعار البصل سببه إيقاف الهند وجمهورية مصر العربية التصدير إضافة إلى دول أخرى، مشيراً إلى أنَّ الإنتاج المحلي من البصل لا يُلبي قاعدة العرض والطلب بشكل أساسي ومتوازن، وهذا ما يدفع بالأسعار للارتفاع إلى الحد الذي نراه الآن.

وبيَّن “الشيخ” أنَّ الهند كانت تصدر كميات كبيرة جداً من البصل، وبينا أوقفت التصدير حالياً، فإنِّها سوف تعاود السماح بالتصدير اعتباراً من بداية شهر نيسان/إبريل القادم، مما يدفع الأسعار نحو الانخفاض في ذلك التوقيت.

البصل المنتج محلياً لا يكفي الأسواق الداخلية

وشدَّد كبير تجار الفواكه والخضار في المنطقة الشرقية، على أنَّ البصل لا ينقطع من السوق المحلي لأنَّه ينتج محلياً، إلَّا أنَّ الكميات التي تنتج في المملكة لا تغطي حاجة جميع الأسواق الداخلية،فيما تكمن المشكلة حالياً بأنَّ البصل المستورد قد توقَّف من عدة مصادر في التوقيت نفسه، ومنها مصر والهند.

وكشف “الشيخ” أنَّ اتصالات تجري حالياً مع تجار في مصر والهند لجلب المزيد من البصل إلى السوق المحلي، في محاولة لمنع وصول ارتفاع الأسعار إلى وجبات المطاعم والأطعمة ذات العلاقة.

البصل ينخفض إلى أسعار لا تسمح بالربح

ولفت كبير التجار في الشرقية إلى أنَّ أسعار البصل في السابق كانت منخفضة، وكان العرض أحياناً يفوق الطلب مما يسبب انخفاض الأسعار إلى درجة لا تسمح للتاجر بتحقيق الربح، وكان يباع في سوق الجملة بنصف ريال للكيلو، قبل أن يؤدي الوضع الحالي إلى ارتفاع كبير يفوق الـ400%.

ما سبب ارتفاع أسعار البصل في #السعودية؟🤔

باعة: الأسعار ارتفعت من الموردين.. ومزارع يشرح أسباب قلة المعروض.#اخبار pic.twitter.com/8oydt4fnkJ — أخبار (@News_ksa11) February 6, 2024

قائمة الدول العشر الأولى في إنتاج البصل

يذكر أنَّ بدائل استيراد البصل تبدأ مع الصين التي تحتل صدارة الدول المنتجة للبصل عالمياً وفيما يلي قائمة الدول العشر الأولى في الإنتاج حول العالم: