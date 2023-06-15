بعد إيقاف صرف معاش الضمان عن 7300 مستفيد…تعرف على الأسباب

أعلن الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات في وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين الدكتور أحمد مراد عن أسباب إيقاف معاش الضمان المطور عن 7300 مستفيد من المواطنين السعوديين، وأشار في تصريحاته لنشرة الرابعة على قناة العربية بأن السبب يعود لكون المستفيدين لم يقوموا بخطوة هامة، وهي التسجيل عبر المنصة الموحدة للتوظيف، بالمقابل فإن أبرز هدف وضعه الضمان هو تأهيل المستفيدين وتوفير تدريبات لهم من أجل تحقيق الاستقلال المالي.

إيقاف الدعم

صرح الدكتور أحمد مراد بأنه عند وصول التأكيد لجهات المعنية بعدم التزام المستفيد بكل السياسات المقررة لدى صندوق الموارد البشرية هدف لإثبات جدية المستفيدين في البحث عن عمل، ستضطر الوزارة لإيقاف صرف المعاش عن المستفيدين لتنفيذ الفقرة 4 و 5 من المادة 17 في نظام الضمان الاجتماعي.

الاستحقاق

بعد أن يقوم أي مستفيد بالتسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية ويستحق المعاش، تقوم الوزارة بتصنيف المستفيدين حسب المعلومات المرتبطة بحالة المستفيد من الناحية البدنية والصحية والاجتماعية أيضا، ويكون التصنيف على النجو التالي: مستفيد قادر على العمل، مستفيد غير قابل للتأهيل وكذلك مستفيد قابل للتأهيل.

علاوة على ذلك، فقد أشارت إلى أن المقصود من مستفيد غير قابل للتأهيل هو الفرد الذي لا يمكنه أن يمارس عملا يجعله من مجرد مستفيد إلى منتج، منهم المعاقين وكبار السن الذين لا يستطيعون العمل.

جدية المستفيد

تعمل وزارة الموارد على التحقق من جدية المستفيد في البحث عن عمل، وقد قامت الوزارة بالفعل بإيقاف صرف المعاش عن 7300 مستفيد بالمملكة في دفعة الشهر الماضي، وأعمارهم ما بين 18 وأربعون عاما، والسبب يعود إلى إخلالهم بشرط من شروط صرف معاش الضمان.