بعد إيداع دعم نوفمبر 2022 وزارة الموارد توضح أسباب نقص الدفعات للمستفيدين القدامى

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المسؤولة عن برنامج الضمان المطور عن إيداع المعاشات في حسابات المستفيدين لكل من المؤهلين في الضمان القديم والجديد أيضا، وقد لاحظ بعض المستفيدين نقصا في الدفعات التي تم صرفها لهم مما جعلهم يتساءلون عن سبب ذلك، بالخص المستفيدين من الضمان القديم، ووزارة الموارد وضحت الأسباب التي أدّت لنقص دفعات المستفيدين من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على تويتر، وسنتعرف على تفاصيل أكثر من خلال مقالنا هذا، تابعوا معنا.

نزول معاش الضمان المطور لشهر نوفمبر

بدأ صرف معاش الضمان المطور رسميا يوم الفاتح من شهر نوفمبر 2022، وقد صادف يوم الثلاثاء، هذا وقد أغلقت أبواب التسجيل في 30 من شهر أكتوبر، كما أقرت وزارة الموارد زيادة الدعم للمستفيدين، وبلغت نسبة الزيادة للعائل نسبة عشرون بالمئة، في حين أن نسبة الزيادة للعائل وصلت إلى ستة وتسعون بالمئة، كما نوهت إلى وجوب مراجعة الحسابات البنكية من طرف المستفيدين من أجل التحقق.

أسباب نقص الدفعات لبعض المستفيدين

كان هناك نقص في الدفعات المالية لبعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، ومن أهم الأسباب نذكر لكم:

قد يكون سبب نقص دفعات البرنامج بسبب ارتكاب خطأ أثناء التقديم

أيضا في حال قام المستفيد بإضافة راتب الضمان الجديد في الضمان المطور

في حال تم وضع راتب حساب المواطن في بيانات الدخل، والتي يجب أن تتم إضافتها في خانة الدعم، ومن الضروي تعديل هذا من خلال زر تعديل الطلب في الصفحة الرسمية للضمان.

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