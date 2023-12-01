بعد إنطلاق النسخة الثامنة .. سبب إختيار أرض الصياهد موقعًا لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل .. وماهي أقسام القرية السعودية للأبل وعلاقتها بالمهرجان ؟

بدأت اليوم فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي ينظمه نادي الإبل، تحت شعار “عز لأهلها” في أرض الصياهد، على بعد 120 كيلومترًا شمال شرق العاصمة الرياض، ويستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

صورة من فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للابل _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

ونجح المهرجان في إعادة بث الحيوية لـ “صحراء الدهناء “، التي كانت إحدى مناطق تجمع الطرق التجارية من شرق الجزيرة العربية لغربها، حيث أصبحت الآن واجهة، فشهدت وجود المخيمات والمحال في عدة أماكن ، لتعود الحياة من جديد وتتجدد المنطقة بلباس تلتقي فيه روح التراث ومفردات الحضارة لتكون وجهة سياحية واقتصادية وترفيهية منتعشة، وذلك بعد إقامة قرية متكاملة دائمة مرتبطة بالمهرجان الموسمي الذي يحظى بحضور الآلاف من المواطنين والمقيمين إلى جانب الأشقاء الخليجيين والعرب ووفود سياحة عالمية.

لماذا أرض الصياهد ؟

ويعود سبب اختيار الموقع لعمقه التاريخي ودلالته الوطنية، حيث كان نقطة تجمع لجيوش الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – في مسيرة توحيد البلاد، فيما بسطت أرض “الصياهد” ثراها لقوافل الحجاج والتجارة كمحطة دربهم من شرق إلى غرب المملكة والعكس.

ويستهدف المهرجان تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير منظومة اقتصادية متكاملة من حيث المزاد والمستلزمات والصناعات المتعلقة بالإبل، وتنمية عوائد المجتمع والمهتمين بهذا التراث العربي الأصيل.

وحددت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل موقع مهرجان مزاين الإبل تحت مسمى “القرية السعودية للإبل”، لإقامة الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالإبل وثقافتها، برؤية تهدف لأن يكون الموقع الأول والأهم في العالم للإبل، حيث يتضمن القسم الأول من القرية: منطقة ميدان المزاين بمساحة 264 ألف متر مربع وتشتمل على 85 حظيرة, والمنصة الرئيسة بمساحة 1284مترًا مربعًا وتتسع لـ 450 شخصًا, ومدرجات كبار الشخصيات بمساحة 684 مترًا مربعًا تتسع لـ 312 شخصًا.

ويشمل القسم الأول مدرجات الزوار بمساحة 5760 مترًا مربعًا، تضم 6000 كرسي, ومنطقة المزاد بمساحة 1.093.970مترًا مربعًا وتشمل 145 حظيرة, ومنطقة الفرز بمساحة 441.149 مترًا مربعًا تضم 44 حظيرة ومكاتب التسجيل ومواقع للجلابين والدلالين, ومسار الإبل بطول 5 كيلومترات لعبور الإبل من منطقة الفحص والفرز إلى ميدان المزاين .

فيما جاء القسم الثاني ليضم بداخله المخيمات والمجمعات، وقُدّرت مساحة المخيمات بإجمالي قدره 1.1 مليون متر مربع مقسمة إلى ثلاث فئات، فيما يحتوي القسم الثالث على الشارع التجاري المسمى بـ “شارع الدهناء” ويقع في شرق المهرجان ويبعد 6 كيلومترات من مركز المهرجان ويبلغ طوله كيلومترين.

ويتواجد القسم الرابع بمركز القرية والمتنزه الصحراوي وبهما مناطق الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية، ومنطقة لبيع المنتجات والمأكولات الشعبية، إضافة للحِرف والصناعات اليدوية, وتُقدّر مساحة القرية بـ 22800 ألف متر مربع.

وتم تجهيز المخطط الشامل لكامل القرية السعودية للإبل، الذي يحدد توزيع الوظائف بناءً على تحليل الموقع، ويتضمن تحديد المداخل والطرق وأماكن المرافق والخدمات، والتوسعة المستقبلية والتأثيرات العمرانية على محيط الموقع.