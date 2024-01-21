بعد إنتهائها .. ماذا قدمت جولة منشآت للتجارة الإلكترونية بالمملكة؟

أنهت إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية “جولة التجارة الإلكترونية”؛ والتي تهدف من خلالها إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بدء أعمالهم والتوسع بها إلكترونيًا.

شعار منشات _ مصدر الصورة صحيفة عكاظ

متى بدأت جولة منشآت ؟

وإشتملت هذه الجولة التي إنطلقت في شهر سبتمبر من العام الماضي، زيارة 14 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، والتي تواجد فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية إلكترونياً، كما تضمنت الجولة مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة مجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب عددٍ من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء.

125 ورشة عمل بجولة منشأت

وشهدت هذه الجولة تقديم أكثر من 125 ورشة عمل وما يقارب 1300 جلسة إرشادية واستشارية للمستفيدين، بجانب إتاحة الفرصة لحوالي 170 جهة لعرض منتجاتها وخدماتها ومشاركة خبراتها خلال الفعاليات، في حين بلغ عدد حضور فعاليات الجولة أكثر من 20 ألف زائر ومستفيد.

وترغب “منشآت” من خلال الجولة إلى التعريف بالتجارة الإلكترونية والإسهام في تمكين المستفيدين منها، وتزويدهم بكافة المهارات اللازمة؛ بهدف تأهيلهم للمنافسة في السوق، وتوضيح أهم السياسات والإجراءات في هذا القطاع، وتعزيز المعرفة لدى المهتمين بهذا القطاع، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

عروض وخدمات الجولة

ونجحت الجولة في تقديم وعرض مجموعة من الخدمات والعروض الحصرية لرواد الأعمال في كافة المناطق المستهدفة، لدعمهم في تعزيز مشاريعهم الريادية وتحفيزهم على النمو من خلال الاستفادة من الفرص والممكنات المقدمة في مجال التجارة الإلكترونية، كما شهدت الجولة مجموعة من الاتفاقيات والشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة؛ بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك؛ لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية ودعم رواد ورائدات الأعمال، وتوفير بيئة داعمة تسهّل جميع الإجراءات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.