بعد إلغاء رسوم العمرة المتكررة تعرف على أسعار تأشيرة الزيارة إلى السعودية

أسعار تأشيرة الزيارة إلى السعودية أصبحت كل ما يهم المقيمين في المملكة العربية السعودية الآن بعد صدور أمر ملكي بإلغاء رسوم العمرة المتكررة وعمل بعض التعديلات في رسوم تأشيرة الحج والعمرة مع بداية العام الهجري الجديد 1441، حيث يأمل المقيمون بالمملكة أيضاً بصدور مرسوم ملكي يتضمن أي تعديلات تتعلق بأسعار رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى المملكة العربية السعودية لسهولة لم شمل الأسر داخل أراضي المملكة، نجوم مصرية ينشر لكم تفاصيل أسعار تأشيرة الزيارة إلى المملكة العربية السعودية بعد صدور الأمر الملكي بإجراء بعض التعديلات.







أسعار تأشيرة الزيارة إلى السعودية

كشفت صحيفة عكاظ السعودية أن التعديلات الجديدة في رسوم تأشيرات الحج والعمرة ستتم في أقرب وقت على أن تكون تأشيرة العمرة والحج بمبلغ 300 ريالاً سعودياً فقط لا غير سواء في حالة زيارة المملكة العربية للمرة الأولى أو كان سبق للشخص دخول المملكة لأي سبب من الأسباب سواء لزيارة عائلية أو بسبب آداء عمرة سابقة أو حج سابق، وبالتالي فإن المملكة قد قامت بإلغاء مبلغ 2000 ريالاً سعودياً يدفعهم الراغب في زيارة المملكة بغرض آداء العمرة حال كان سبق له دخول المملكة والتي سميت رسوم العُمرة المتكررة والتي كانت المملكة قد فرضتها في عام 2016.







وعلى ذلك تكون الرسوم الجديدة لأداء العمرة سواء للمرة الأولى أو العمرات المتكررة هي الرسوم الخاصة باستخراج الأوراق الرسمية وهي 200 ريال + 300 ريالاً تضاف أي أن إجمالي الرسوم يكون حوالي 500 ريالاً فقط، وتتيح للمعتمر زيارة المملكة لمدة شهر وتكون التأشيرة سارية لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ صدورها، وقد صرح سمو وزير الحج والعمرة بأن المملكة تسعى لكي تضم أكثر من 30 مليون معتمر بحلول 2030.







أسعار رسوم الزيارة العائلية إلى السعودية

ومن جانبها لم تصرح المملكة بأي جديد بما يخص أسعار رسوم الزيارة العائلية، كما لم ترد أي أخبار بشأن إجراء أي تعديلات تتعلق بها.