بعد عودة العلاقات الدبلوماسية.. خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة للرئيس السوري “الأسد” لحضور القمة العربية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة خاصة للرئيس السوري بشار الأسود للحضور والمشاركة في القمة العربية التي تُقام يوم التاسع عشر من شهر مايو الجاري في المملكة العربية السعودية، ويُنتظر حضور الرئيس السوري بشار الأسد الدورة رقم 32 لاجتماع مجلس الدول العربية.

تسليم الدعوة للرئيس السوري

من جانبه قد قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري بتسليم الدعوة لسيادة الرئيس السوري بشار الأسد، وأرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تحياته الحارة للرئيس السوري وتمنى الملك سلمان أن يُعم الاستقرار والأمن في دولة سوريا الشقيقة.

وتبادل الرئيس السوري التحيات لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وكل شعب المملكة العربية السعودية وتمنى لهم مزيداً من الرخاء والرقي.

عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وسوريا

وكانت قد أعلنت أمس وزارة الخارجية السعودية عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وسوريا بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات، وتم إصدار القرار باستئناف عمل البعثة الدبلوماسية في سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب بسبب الانفلات الأمني الذي حدث في البلاد الذي أودى بحياة الألف من الشعب السوري.

وكانت قد أوضحت الوزارة بياناً خاصاً بالأمر ذاته حيث نشرت: “إن الخطوة هذه أُخذت “في الاعتبار” قرار مجلس وزراء خارجية الدول العربية الأسبوع الماضي، القاضي باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية”.