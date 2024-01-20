عثرت فرق الإنقاذ السعودية على الطفلة بيان التي تبلغ من العمر ست سنوات، التي كانت مفقودة في وادي السهل بعد أن قطعت مسافة تزيد عن 3 كيلومترات وهي تائهة في الصحراء، حيث تم العثور عليها وهي نائمة وتم التأكد من أنها بصحة جيدة.

بعد أن قطعت 3 كيلو مترات تائهة بالصحراء السعودية العثور على الطفلة بيان نائمة - صورة الطفلة فور العثور عليها من خلال فرق الانقاذ التطوعية - مصدر الصورة جوجل

تفاصيل القصة وكيف تاهت الطفلة

تفاصيل القصة تشير إلى أن إحدى العائلات قامت برحلة برية إلى وادي منطقة السهل، وهو واد يقع شرق مركز قبة في منطقة القصيم، وخلال تلك الرحلة المشئومة بالنسبة إلى العائلة قامت طفلة العائلة بيان ذات الست سنوات فقط للتمشي وحدها في الوادي دون أن يلاحظ أي أحد من أهلها ذلك، وفي لحظة غفلة من الطفلة ومن الأهل ابتعدت الطفلة بيان عن مكان أسرتها وتاهت وسط الوادي.

محاولات للعثور عليها دون جدوى

حاولت العائلة البحث عنها في كل مكان داخل الوادي ولكن كان ذلك دون جدوى، وبعد ذلك اتصلوا بفرق البحث والإنقاذ التطوعية بمحافظة القصيم في حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر أمس الجمعة.

إنتشار فرق البحث لمحاولة إيجاد الطفلة

وعلى الفور بدأت فرق البحث التطوعية عمليات البحث عن الطفلة، وفي حوالي الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الجمعة، تم العثور على الطفلة نائمة ومنهكة بعد أن قطعت مسافة تزيد عن 3 كيلومترات عن الموقع الذي فقدت فيه، وقد تم إجراء الفحوصات اللازمة لها والتأكد من أنها في صحة جيدة.

وادي سهل صاحب الطبيعة الهادئة الممتعة

ويعد وادي السهل هو واحد من الأودية الرائعة في المنطقة الشمالية الشرقية بمحافظة القصيم، يتميز بوجود العديد من الشعاب، حيث يصل عددها إلى 14 شعبة تزدهر خلال فصل الشتاء، واحدة من أهم هذه الشعاب هي وادي السهل، الذي يتواجد به العديد من أشجار السدر والطلح بالإضافة إلى النباتات الصحراوية

ويعتبر المكان محطة جذب للراغبين في الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الهادئة بعيدا عن صخب المدن.