بعد أزمة السوبر التركي.. بلدية بشكتاش تقرر تغيير اسم شارع القنصلية السعودية من أكسيالي إلى فخر الدين باشا

أثارت مباراة السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربخشة حالة كبيرة من الجدل، حيث تم إلغاء المباراة والتي كان من المقرر لها أن تقام في الرياض على ملعب الأول بارك وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، إذ تسبب خلاف بين فريقي غلطة سراي وفنربخشة مع اللجنة المنظمة إلى مغادرة الفريقان الرياض والعودة مرة أخرى إلى تركيا، وتبع ذلك حالة من التوتر نتيجة ذلك الخلاف حول لافتات سياسية أراد الجمهور التركي استعمالها في المباراة، حيث قررت بلدية بشكتاش تغيير اسم الشارع الخاص بقنصلية المملكة العربية السعودية في تركيا.

صورة لافتات في مدرجات الأندية التركية- صحيفة solcu gazete

القنصلية السعودية في تركيا

نقلت الصحف التركية قبل قليل قرار بلدية تركيا بتغيير اسم شارع أكسيالي في تركيا حيث توجد القنصلية السعودية إلى “فخر الدين باشا” وهو أحد الشخصيات التاريخية بتركيا وكان له دور في مواجهات بين جيش العثمانيين والقوات العربية في القرن الماضي أثناء الثورات العربية، ويعد آخر قائد عثماني للمدينة المنورة.

ومن جانب آخر قام بعض الأتراك برفع لافتات أمام قنصلية السعودية وتحويلها شعارات كان يرددها الجمهور التركي في ملعب الأول بارك، وهي “سلام في المنزل سلام في العالم” وشعار آخر “بشكتاش ضد العرب”.

Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokak'ın adını Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştirecek. pic.twitter.com/Q8egQe2Sc0 — Solcu Gazete (@solcugazete) December 29, 2023

ما هو سبب إلغاء السوبر التركي؟

كانت الفرق التركية على استعداد للاحتفال بمئوية الجمهورية التركية، ويعد أتاتورك هو مؤسس الجمهورية التركية، فيما جهزت الفرق تيشرتات تحمل صورة أتاتورك وبدأت الجماهير في رفع شعارات تحمل اسم أتاتورك وصور له، بينما رفض اللجنة المنظمة الشعارات السياسية في المباراة، حيث تمنع لوائح الاتحاد الدولي ذلك، وتتلخص أسباب إلغاء السوبر في: