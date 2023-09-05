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بعد أخبار الزيادة في الأجور.. التأمينات الاجتماعية تخرج عن الصمت وتكشف حقيقة رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص

أسماء صبري

في إطار توضيحاتها حول الأخبار المتداولة مؤخرًا، نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأنباء التي تحدثت عن زيادة مرتقبة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص، تصل إلى 4 آلاف ريال، اعتبارًا من الأول من يناير 2024.

- صورة 1 - بعد أخبار الزيادة في الأجور.. التأمينات الاجتماعية تخرج عن الصمت وتكشف حقيقة رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص

بيان من التأمينات - مصدر الصورة: صحيفة تواصل.

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جاء هذا التوضيح ردًا على استفسار من متابع للمؤسسة عبر منصة “إكس”، حيث قال المتابع إن هناك معلومات تناقلت عن أن الرواتب ستصبح 4000 ريال بدلاً من 3200 ريال، متسائلًا عما إذا كان ذلك سيشمل العاملين في الفنادق والشقق المفروشة.

ردًا على الاستفسار، أوضحت المؤسسة أن الأجور تقع ضمن نطاق صلاحيات الجهات العاملة، بينما تحكم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وفي هذا السياق، استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العامل في المملكة، والتي تشمل تحديد الأجر، وسبل دفعه، والالتزام بالقواعد واللوائح المحددة للحسم من الرواتب، بالإضافة إلى الأجور الإضافية للعمل الإضافي. وأشارت الوزارة إلى أن تلك الحقوق والواجبات تتوافق مع القوانين المحلية، ولا يمكن تجاوزها إلا بموجب قرارات قضائية.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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