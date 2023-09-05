بعد أخبار الزيادة في الأجور.. التأمينات الاجتماعية تخرج عن الصمت وتكشف حقيقة رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص

في إطار توضيحاتها حول الأخبار المتداولة مؤخرًا، نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأنباء التي تحدثت عن زيادة مرتقبة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص، تصل إلى 4 آلاف ريال، اعتبارًا من الأول من يناير 2024.

بيان من التأمينات - مصدر الصورة: صحيفة تواصل.

جاء هذا التوضيح ردًا على استفسار من متابع للمؤسسة عبر منصة “إكس”، حيث قال المتابع إن هناك معلومات تناقلت عن أن الرواتب ستصبح 4000 ريال بدلاً من 3200 ريال، متسائلًا عما إذا كان ذلك سيشمل العاملين في الفنادق والشقق المفروشة.

ردًا على الاستفسار، أوضحت المؤسسة أن الأجور تقع ضمن نطاق صلاحيات الجهات العاملة، بينما تحكم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار انتشرت في الاونه الاخيره معلومات عن زيادة في راتب القطاع الخاص اعتبارًا من 1يناير 2024 ليكون 4000 ريال بدلًا من 3200 ريال هل ذلك يشمل العاملين بالفنادق والشقق المخدومة ام ماذا ولكم تحياتي — hilal almalki (@hilalal81358480) September 5, 2023

وفي هذا السياق، استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العامل في المملكة، والتي تشمل تحديد الأجر، وسبل دفعه، والالتزام بالقواعد واللوائح المحددة للحسم من الرواتب، بالإضافة إلى الأجور الإضافية للعمل الإضافي. وأشارت الوزارة إلى أن تلك الحقوق والواجبات تتوافق مع القوانين المحلية، ولا يمكن تجاوزها إلا بموجب قرارات قضائية.