بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر على أرض السعودية لأول مرة

لأول مرة تستضيف المملكة العربية السعودية جولتين من بطولة العالم للبلياردو، وبطولة الماسترز للسنوكر، لمدة 10 سنوات، حسبما أعلنت وزارة الرياضة بالمملكة.

السعودية تستضيف البطولات العالمية

ويشارك في في البطولتين نخبة من اللاعبين العالميين، إذ تعمل المملكة العربية السعودية على استضافة البطولات العالمية على أرضها؛ لتطوير المجال الرياضي الذي أصبح من أهم مصادر الاستثمار لديها.

ويتنافس على بطولة البلياردو نخبة كبيرة من اللاعبين حول العالم، بمجموع جوائز يبلغ 600,000 دولار.

وأعلن الدكتور ناصر بن صعب الشمري، رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، عن موعد بدء بطولة البلياردو، والتي من المقرر لها أن تقام في الفترة من 3 حتى 8 يونيو 2024.

د.ناصر الشمري – رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر:

نجاح المملكة باستضافة بطولتي العالم للبلياردو والسنوكر لمدة 10 أعوام ليس بالأمر السهل، وأصبح اليوم لدينا دوري ممتاز ودرجة أولى وثانية#نشرة_الأخبار | #SSC pic.twitter.com/kwCISBJVei — SSC (@ssc_sports) February 13, 2024

بطولة الماسترز للسنوكر

أما بطولة الماسترز للسنوكر والتي تعد حدثا عالميًا مفتوحًا، فيشارك فيها 128 لاعبًا، بالإضافة إلى 6محترفين من الاتحاد السعودي، بقيمة جوائز تبلغ 2 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر لها أن خلال الفترة 31 أغسطس إلى 7 سبتمبر في مدينة الرياض.

وزير الرياضة يكشف تفاصيل البطولتين

كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التفاصيل الكاملة للبطولتين، إذ أكد أن المملكة العربية السعودية موطن لكل الرياضات.

وأضاف الفيصل في تصريح صحفي، أن القطاع الرياضي يهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، لبناء مستقبل أفضل، حيث تستضيف السعودية حدثين رياضيين جديدين، لينضما إلى جملة من البطولات العالمية التي تستضيفها المملكة على أراضيها.

وتابع “هناك دعم سخي من قيادتنا الرشيدة، حيث تعمل على توفير كافة الإمكانات لتطوير قطاع الرياضة؛ للنهضة بوطننا العظيم”.