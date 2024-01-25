بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل تعود للعلا في نسختها الخامسة

تعود بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل إلى محافظة العُلا في المملكة العربية السعودية، في نسختها الخامسة، يومي 10 و11 فبراير 2024.

تُقام البطولة بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالشراكة مع الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد السعودي للفروسية، وتعتبر إحدى أبرز الفعاليات الرائدة في جدول رياضة القدرة والتحمل الدولي.

كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل -مصدر الصورة: واس

نخبة من الفرسان

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من الفرسان من جميع أنحاء العالم، حيث سيتنافس أكثر من 200 فارس من أكثر من 20 دولة في تحديين لمسافة 120 كيلومتر و160 كيلومتر.

وتسلط البطولة الضوء على قدرة الفرسان وخيولهم على الصمود في وجه الوقت والتحديات التي تنظرهم على طول مسار التحدي.

تساهم البطولة في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تعزز الاقتصاد الوطني ورفع أعداد الضيوف القادمين إلى المملكة فضلاً عن فرص العمل العديدة التي خلقتها. كما تلعب دوراً بارزاً في تعزيز مكانة العُلا كوجهة رائدة لرياضة القدرة والتحمل على مستوى العالم.

وتنظم قرية الفرسان للفروسية في العُلا برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى تعزيز تراث الفروسية الأصيل في المنطقة، وذلك من خلال المبادرات المخصصة لتمكين الفرسان المحليين والمحترفين، فضلاً عن تدريب الأطباء البيطريين وإعداد المدربين.

كأس خادم الحرمين الشريفين

ونتيجة لهذا التدريب، تمكن 6 من فرسان العلا من المشاركة في تحدي المستوى الثاني لمسافة 120 كيلومتر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل، كما شارك فارس محلي في تحدي المستوى الثالث لمسافة 160 كيلومتر.

يقدم برنامج تدريب قرية الفرسان للفروسية العديد من الفرص للمهتمين برياضة القدرة والتحمل، سواء في مجالات الإشراف أو الدعم البيطري، كما يفتح الباب أمام عشاق الفروسية المحليين والإقليميين لاستكشاف آفاق رياضة الفروسية كهواية مستقبلية أو كمسار احترافي.