بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024

قام الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، والرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عبير العقل بتتويج الفارس القطري سعيد النعيمي بلقب بطل كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024 في نسختها الخامسة، التي احتضنتها قرية الفرسان للفروسية بمحافظة العُلا، بمشاركة 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان العالم والذين تنافسوا لمسافة 120 كم وعلى مجموع جوائز يبلغ 15 مليون ريال، ووصل عدد الدول المشاركة 50 دولة والذي يعد الأعلى في تاريخ منافسات القدرة والتحمل عالميًا.

كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024

وتمكن النعيمي من تحقيق المركز الأول بسرعة وصلت لـ 23.7 كم/ساعة وزمن قدره (5 ساعات و 22 دقيقة وثانية واحدة) متفوقًا على الفارس السعودي فارس أبو راس الذي حلّ في المركز الثاني بتسجيله سرعة قدرها 23.3 كم/ساعة وزمن قدره (5 ساعات و 23 دقيقة و 15 ثانية)، وبفارق (22 دقيقة و 5 ثوانٍ) عن الإماراتي حمد التميمي الذي حصل على المركز الثالث بسرعة بلغت 21.4 كم/ساعة.

وعقب نهاية منافسات اليوم، علق صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله قائلا “إقامة النسخة الخامسة من كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل بمجموع جوائز هو الأغلى في العالم وبعدد دول مشاركة هو الأكثر في تاريخ منافسات القدرة والتحمل هو دليل واضح على الدعم اللا محدود الذي توليه قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد للقطاع الرياضي ولرياضة الفروسية”.

وتابع “واستمتعنا اليوم بمنافسات مميزة لنسخة استثنائية، وأبارك للفارس سعيد النعيمي على تحقيق الفوز وأشكر جميع المشاركين على ما قدموه ولفريق العمل ولشركائنا في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا والاتحاد الدولي للفروسية وكل من أسهم في نجاح البطولة التي تؤكد على كون المملكة مركزًا عالميًا للأحداث الرياضية الكبرى”.

وفي نفس السياق قالت عبير العقل: “ندرك في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أهمية رياضات الفروسية والرياضات التراثية ودورها في مساعدتنا على المضي قدمًا في خططنا طويلة المدى وطموحاتنا للعُلا، ولقد ساهمت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل في تعزيز التنوع الثقافي، والاحتفاء بالتميز الرياضي، واستقطبت اهتمام الزوار الدوليين وأفراد المجتمع على حدٍ سواء، وتواصل استراتيجيتنا في مجال الفروسية في التوسع والنمو، ونلتزم بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الاتحادين السعودي والدولي للفروسية للتحضير لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 في العُلا، والتي تُعد خطوةً مهمة في مسيرة تحقيق طموحنا ومستهدفاتنا في مجال الفروسية”.

وعلق الفارس سعيد النعيمي قائلًا “سعيد جدًا بهذا الفوز المهم، ولتمثيل بلدي على هذا النحو، وكانت المنافسة قوية مع نخبة الفرسان من مختلف دول العالم وهو ما يجعل هذا الانتصار ذا أهمية إضافية، وأشكر المنظمين على عملهم الرائع في هذه البطولة وأهل العُلا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وبكل تأكيد جميع أعضاء الفريق الذين سهلوا من مهمتي بشكل كبير”.

ومن المتوقع أن يشهد يوم غد الأحد إقامة السباق المصاحب والذي يغطي مسافة 160 كم، بمشاركة 70 فارسًا وفارسة وبمجموع جوائز يبلغ 5 ملايين ريال، حيث يُقام لأول مرة لهذه المسافة تحضيراً لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 والتي حصلت العلا على استضافتها مؤخراً.

تجدر الإشارة إلى أن كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل تعتبر واحدة من الفعاليات الرياضية البارزة في جدول فعاليات ومهرجانات لحظات العُلا، والتي تشمل العديد من الفعاليات الرياضية والتراثية الأخرى؛ مثل كأس العُلا للهجن وكأس العُلا للصقور وبطولة العُلا الدولية لالتقاط الأوتاد باللباس الرياضي التقليدي وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل في العُلا.