“بطلب من المملكة ومصر” عقد اجتماع عاجل في جامعة الدول العربية بسبب حادثة الطائرة

قال المركز الإعلامي لشركة الخطوط الجوية السعودية، أنّ طائرة “إيرباص” تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها، والتي كان من المفترض أن تتجه نحو الرياض صباح يوم السبت.

تشهد منطقة المدينة الرياضية في ولاية الخرطوم ومدينة مروي شمال السودان وقوع اشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، سُمع فيها دوي انفجارات وتبادل لإطلاق النار وتصاعد أعمدة الدخان حيث تسببت المعارك في تعطل حركة المرور في ولاية الخرطوم.

وجراء ذلك أعربت وزارة الخارجية السعودية خلال بيانها عن قلق السعودية البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة.

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