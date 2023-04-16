أخبار السعودية

“بطلب من المملكة ومصر” عقد اجتماع عاجل في جامعة الدول العربية بسبب حادثة الطائرة

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قال المركز الإعلامي لشركة الخطوط الجوية السعودية، أنّ طائرة “إيرباص” تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها، والتي كان من المفترض أن تتجه نحو الرياض صباح يوم السبت.

تشهد منطقة المدينة الرياضية في ولاية الخرطوم ومدينة مروي شمال السودان وقوع اشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، سُمع فيها دوي انفجارات وتبادل لإطلاق النار وتصاعد أعمدة الدخان حيث تسببت المعارك في تعطل حركة المرور في ولاية الخرطوم.

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وجراء ذلك أعربت وزارة الخارجية السعودية خلال بيانها عن قلق السعودية البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة.

آخر تطورات القضية:

أعلن الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية السفير “حسام زكي” أنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، ليوم الأحد 16ـ4ـ2023، برئاسة مصر، من أجل البحث في تطورات الحادثة في السودان.

وأوضح السفير “زكي” في تصريح له، أنّ عقد الاجتماع جاء بناءً على طلب من المملكة العربية السعودية ومصر.

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سبيع فواز
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