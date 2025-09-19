أخبار السعودية

بطريقة رائعة.. السعودية تحتفل بتوقيع إتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان

آياتي خيري

تفاجيء العالم أمس بإعلان توقيع إتفاقية دفاع مشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الباكستانية في خطوة تعكس وعي القيادة الحكيمة للمملكة وحرصها على أمن وحماية مواطنيها وأراضيها.

وفي إطار الإحتفال بهذا القرار توشحت أبرز أبراج مدن المملكة بعلمي المملكة وباكستان؛ احتفاءً بتوقيع البلدين “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك”، على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد شهباز شريف للمملكة، مساء أمس الأربعاء، حيث أضاءت أبرز المعالم في عدد من مناطق المملكة بألوان علمي المملكة وباكستان، في مشهد واكب مظاهر الابتهاج الشعبي بتوقيع الاتفاقية.

جاءت مظاهر الاحتفاء بتوقيع “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك” تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية الممتدة لنحو 78 عامًا، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وتعكس روابط الأخوة والتضامن الإسلامي الذي يجمع البلدين حكومةً وشعبًا.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


