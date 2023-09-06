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بشكل مؤقت.. إغلاق طريق المدينة المنورة بجدة لإزالة جسر المشاة

فاطمة سيد

أعلنت أمانة محافظة جدة عن خطوة هامة في إطار تحسين بنية النقل والمرور في المدينة، حيث تم الإعلان عن إغلاق جزء من طريق المدينة المنورة مؤقتًا، وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة؛ بهدف تنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.

- صورة 1 - بشكل مؤقت.. إغلاق طريق المدينة المنورة بجدة لإزالة جسر المشاة

شعار أمانة جدة، -المصدر: الحساب الرسمي لأمانة محافظة جدة على تويتر.

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تفاصيل الإغلاق

سيتم إغلاق الجزء المشار إليه من طريق المدينة المنورة ابتداءً من الساعة 3 صباح الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023، حتى الساعة 11 صباح الجمعة، وخلال هذه الفترة، سيتم إجراء تحويلات مرورية مؤقتة لتسهيل حركة المرور وتوجيه السائقين.

البدائل المقترحة

لقائدي المركبات الذين يتوجهون إلى الشمال، يمكنهم استخدام طريق الخدمة المؤدي إلى شارع قريش، أما بالنسبة للمتجهين إلى الجنوب، يمكنهم استخدام طريق الخدمة المؤدي إلى شارع عمر عبدالجبار، وهناك أيضًا تحويلات مرورية أخرى ستكون متاحة قبل وبعد موقع المشروع لتوجيه حركة المرور بشكل أفضل، وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل حركة المرور، وتقليل الازدحامات خلال فترة الإغلاق المؤقتة، حيث تعكس مثل هذه المشاريع التزام السلطات المحلية بتطوير البنية التحتية؛ لتحسين جودة الحياة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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فاطمة سيد

مدونة بموقع نجوم مصرية، ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، محبة للكتابة والاطلاع على كل ما هو جديد.

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