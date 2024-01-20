بشرى سارة.. وزير المالية يُفاجئ الشعب السعودي 

كشف وزير المالية السعودي عن بشرى سارة للمواطنين السعوديين، بعد حالة الترقب بشأن فرض ضريبة على دخل الأفراد خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل تصريحات وزير المالية السعودي بشأن ضريبة الأفراد

شدد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، على استبعاد تطبيق ضريبة على دخل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، مُشيرًا إلى أن موقف المملكة لن يتغير من هذا الأمر.

🔴وزير المالية السعودي:

لا يوجد لدينا النية بفرض ضريبة على الدخل. 🟠لدينا:

– القيمة المضافة: 15%

– ضريبة الدخل على الشركات والمستثمرين الأجانب: 20%

– الزكاة للمواطنين: 2.5%#ضريبة_الدخل #ضريبة_القيمة_المضافة pic.twitter.com/3c0rGLEwnE — صوت الـجزيرة (@soutaljazeera) January 20, 2024

وتحدث الجدعان في تصريحات خلال مقابلة مع الشبطة العالمية”بلومبيرج”، حيث قال: “بالتأكيد، هذا موقفنا بوضوح شديد”.

وتابع وزير المالية السعودي تصريحاته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، بالأمس الجمعة: “بالطبع نعمل على تعبئة الموارد المحلية، كما يوجد لدينا ضريبة القيمة المضافة، ولدينا أيضًا ضريبة دخل على الشركات والمستثمرين الأجانب، وأيضًا الزكاة على السكان المحليين، ولا نية لتغيير ذلك”.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان: النفط بات يشكل 35% من اقتصاد السعودية من مستويات 70% سابقاً pic.twitter.com/oj7pyQpJSI — الأحداث السعودية (@NewsNow4KSA) January 20, 2024

وأكمل الجدعان تصريحاته: “في الواقع نعمل على ترشيد بعض الأعباء الواقعة على اقتصاد المملكة لجعله أكثر ملاءمة للأعمال التجارية”.

وأضاف وزير المالية خلال مقابلته مع “بلومبيرج”، حيث قال: “المملكة تمتلك مشاريع لوجستية أساسية تقوم ببنائها، سواء كانت سكك حديد أو مطارات”.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان 🇸🇦

لا يوجد لدينا النية بفرض ضريبة على الدخل لدينا اليوم:

– القيمة المضافة

– ضريبة الدخل على الشركات والمستثمرين الاجانب

– الزكاة للمواطنين موقفنا واضح ولايوجد نية لتغيير ذلك

pic.twitter.com/m5zuKASV5e — المخضرم 先生 (@GucciStocks) January 20, 2024

وأردف: “المملكة تخطط خلال الفترة المقبلة لتوسعة مصانع معالجة المياه لضمان وصول هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين من دون انقطاع”.

وتابع الجدعان: “بالإضافة إلى الكثير من مشاريع الطاقة المتجددة التي نريد التأكد من أننا نمتلم التمويل الكافي لها”.

وأشار وزير المالية السعودي إلى أن السندات التي أصدرتها السعودية بقيمة 12 مليار دولار، بالتأكيد ستذهب لتمويل العجز، كما أن تسريع الإنفاق على مشاريع رئيسية.

ولفت الجدعان إلى أن المملكة تبحث عن تمويل العجز الذي يصل هذه السنة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لا تريد تسريع الإنفاق.