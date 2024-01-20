أخبار السعودية

بشرى سارة.. وزير المالية يُفاجئ الشعب السعودي 

أحمد علي

كشف وزير المالية السعودي عن بشرى سارة للمواطنين السعوديين، بعد حالة الترقب بشأن فرض ضريبة على دخل الأفراد خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل تصريحات وزير المالية السعودي بشأن ضريبة الأفراد 

شدد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، على استبعاد تطبيق ضريبة على دخل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، مُشيرًا إلى أن موقف المملكة لن يتغير من هذا الأمر.

وتحدث الجدعان في تصريحات خلال مقابلة مع الشبطة العالمية”بلومبيرج”، حيث قال: “بالتأكيد، هذا موقفنا بوضوح شديد”.

وتابع وزير المالية السعودي تصريحاته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، بالأمس الجمعة: “بالطبع نعمل على تعبئة الموارد المحلية، كما يوجد لدينا ضريبة القيمة المضافة، ولدينا أيضًا ضريبة دخل على الشركات والمستثمرين الأجانب، وأيضًا الزكاة على السكان المحليين، ولا نية لتغيير ذلك”.

وأكمل الجدعان تصريحاته: “في الواقع نعمل على ترشيد بعض الأعباء الواقعة على اقتصاد المملكة لجعله أكثر ملاءمة للأعمال التجارية”.

وأضاف وزير المالية خلال مقابلته مع “بلومبيرج”، حيث قال: “المملكة تمتلك مشاريع لوجستية أساسية تقوم ببنائها، سواء كانت سكك حديد أو مطارات”.

وأردف: “المملكة تخطط خلال الفترة المقبلة لتوسعة مصانع معالجة المياه لضمان وصول هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين من دون انقطاع”.

وتابع الجدعان: “بالإضافة إلى الكثير من مشاريع الطاقة المتجددة التي نريد التأكد من أننا نمتلم التمويل الكافي لها”.

وأشار وزير المالية السعودي إلى أن السندات التي أصدرتها السعودية بقيمة 12 مليار دولار، بالتأكيد ستذهب لتمويل العجز، كما أن تسريع الإنفاق على مشاريع رئيسية.

ولفت الجدعان إلى أن المملكة تبحث عن تمويل العجز الذي يصل هذه السنة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لا تريد تسريع الإنفاق.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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