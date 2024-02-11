بشرى سارة للمستفيدين من برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو مبادرة حكومية في المملكة العربية السعودية تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة وتخفيف الأعباء المالية عنهم. يقوم البرنامج بتوفير دعم مالي للأسر المستحقة لتلبية احتياجاتهم المتعددة.

حساب المواطن-مصدر الصورة: واس

الدفعة الخامسة

قام برنامج حساب المواطن بإيداع مبلغ قدره 3.4 مليار ريال للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين حوالي 10.8 مليون مستفيد.

منذ انطلاق البرنامج، تم دفع مبلغ إجمالي قدره 192 مليار ريال للمستفيدين، منها *2.5 مليار ريال* كتعويضات عن دفعات سابقة¹.

تفاصيل دفعة فبراير:

– 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة.

– متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ 1480 ريالًا.

– عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من *2.1 مليون رب أسرة، ممثلين نسبة 73%.

– عدد التابعين بلغ 7.9 مليون مستفيد.

وفي إطار تحسين تجربة المستفيد، قام برنامج حساب المواطن مؤخرًا بتحديثات للبوابة الإلكترونية وتطبيق البرنامج. تضمنت التحديثات إضافة العديد من الخدمات، مثل اختصار وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلب، وجلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من الموقع، واسترجاع بيانات العنوان الوطني من خلال المصدر.

كما تضمن تحديث التطبيق عددًا من الخدمات المتكاملة، مثل إضافة خدمة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، وخدمة الحاسبة التقديرية، وإتاحة التسجيل وتحديث البيانات من خلال التطبيق.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

ويمكن للمستفيد من البرنامج التسجيل للاستفادة من الدعم باتباع الخطوات التالية:

• فتح البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

• الضغط على خانة “التسجيل”.

• ملء البيانات المطلوبة بدقة.

• ستصل رسالة نصية بكلمة المرور المؤقتة لإتمام التسجيل، وبعدها يمكنك تغيير كلمة المرور.

• إكمال التسجيل، وتقديم البيانات المطلوبة مثل الحساب البنكي والعنوان وبيانات الدخل.

• إرفاق الوثائق المطلوبة.

• تقديم طلب التسجيل بعد الإقرار بصحة البيانات.

دعم الفئات الأكثر استحقاقًا

وبرنامج حساب المواطن ييستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعّال لمختلف تلك الفئات.

كما يوفر من خلاله دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.