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“بشرى سارة لعشاق التميز” سكنى تطرح خاصية التصميم الهندسي بالذكاء الاصطناعي لتصميم منزلك المستقبلي

سناء محمد فهمي

عزيزي القارئ من المملكة السعودية العامرة إن كنت تحرص على متابعة آخر أخبار برنامج سكني اليوم جلبنا لك أحدث أخبارها، وجميعنا يعلم أن الحكومة السعودية أطلقت هذا البرنامج لمساعدة آلاف المواطنين داخل المملكة للحصول على سكن مدعم لمن لا يملك المال الكافي لذلك، أو لحصول القادرين على منزل مميز بسعر جيد، واليوم أعلنت سكني عن توافر خاصية جديدة هي التصميم الهندسي بالذكاء الاصطناعي لتحصل بذلك على تصميم غير تقليدي لمنزلك المستقبلي إن رغبت.

التصميم الهندسي بالذكاء الاصطناعي

التصميم الهندسي بالذكاء الاصطناعي، مصدر الصورة: موقع سكني على تويتر+ تعديل نجوم مصرية.

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تفاصيل إعلان سكني الجديد

أكد القائمون على برنامج سكني من خلال الإعلان المنشور منذ قليل على الصفحة الرسمية للبرنامج على منصة تويتر x عن توافر خاصية جديدة من قِبل سكني، تتيح لعشاق التميز استخدام خاصية الذكاء الاصطناعي في الحصول على تصميم هندسي مبتكر لمنزل المستقبل، وأن تلك الخاصية مفعلة من خلال جناح SakaniHup الموجود في معرض سيتي سكيب الذي سوف نذكر لك أهم تفاصيله بعد قليل.

معلومات عن معرض سيتي سكيب

في حال رغبت في معرفة المعلومات المتعلقة بمعرض سيتي سكيب المتوفر به جناح سكني هوب، والإطلاع على خاصية التصميم الهندسي بالذكاء الاصطناعي للمنازل السكنية الحديثة عليك أن تقرأ الآتي:

التصنيف معلومات المعرض
اسم المعرض سيتي سكيب.
رابط التسجيل الإلكتروني انقر هنا.
الموعد من 10 سبتمبر: 13 سبتمبر.
عنوان المعرض مركز المعارض بمدينة الرياض

بطاقة مجانية لمدة 3 أيام للمعرض

نوهت سكني على الراغبين في المشاركة بتلك الخاصية بضرورة المبادرة لحجز بطاقة مجانية تمامًا خلال الفترة من 10 سبتمبر الجاري حتى يوم 13 سبتمبر، وحصولك على مثل تلك البطاقة تتيح لك الدخول إلى المعرض، والذي سيقام بالمناسبة في مدينة الرياض بمنطقة مركز المعارض في الفترة التي ذكرناها سابقًا، ومشاهدة تصاميم ابتكارية لمساكن سكنية رائعة ليست شائعة، أما عن كيفية التسجيل في المعرض إلكترونيًا والفوز بالبطاقة المجانية لحضوره عليك باتباع الخطوات التالية المتضمنة للينك التسجيل:

  • انقر للذهاب لموقع معرض سيتي سكيب.
  • أما عن كيفية التسجيل فهناك عدة طرق مثل:
    1- يمكنك تسجيل الدخول بحسابك الشخصي على تويتر، أو انستجرام أو الفيس بوك كما هو موضح بالصورة.
    1- يمكنك تسجيل الدخول بحسابك الشخصي على تويتر، أو انستجرام أو الفيس بوك كما هو موضح بالصورة.
    2- أو يمكنك التسجيل ببريدك الإلكتروني، عليك أن تنقر على تلك الأيقونة.
    2- أو يمكنك التسجيل ببريدك الإلكتروني، عليك أن تنقر على تلك الأيقونة.
    3- بعد النقر على خانة البريد الإلكتروني سوف تظهر لك الاستمارة التالية يتوجب عليك ملئها بدقة.
    3- بعد النقر على خانة البريد الإلكتروني سوف تظهر لك الاستمارة التالية يتوجب عليك ملئها بدقة.

    4- ثم استكمل بقية البيانات المتعلقة برقم الهاتف وعنوانك وجنسيتك ووظيفتك، وانقر في النهاية على التالي.
    4- ثم استكمل بقية البيانات المتعلقة برقم الهاتف وعنوانك وجنسيتك ووظيفتك، وانقر في النهاية على التالي.
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سناء محمد فهمي

كاتبة محتوى أعشق الكتابة والقراءة منذ صغري، وأتمنى من الله توفيقًا في جمع المعلومات اللازمة بشفافية وأمانة لمساعدة القراء الأعزاء في العثور على إجابات استفسارتهم.

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