بشرى سارة.. السعودية تعلن فتح تصاريح العمرة لمعتمري الداخل من 12 إلى 18 سنة رسميا

في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن السعودي والمقيم على أراض المملكة، فقد أعلنت وزارة “الحج والعمرة”، عن فتح تصاريح العمرة لمعتمري الداخل للفئات العمرية من عمر 12 سنة حتى 18 سنة، وذلك بشكل رسمي مع اشتراط تلقي التحصين جرعتين ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، حيث جاء هذا القرار بالتزامن مع بدء موسم العمرة بداية من يوم الإثنين.

13 ألف تصريح لأداء العمرة لعدة فئات عمرية

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة، فقد تم إصدار نحو “13” ألف تصريح لتلك الفئة العمرية، ليتمكنوا من أداء كافة المناسك الخاصة بالعمرة وزيارة المسجد النبوي، حيث كشف الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، أن ذلك يكون من خلال تطبيق “اعتمرنا”، وتطبيق “توكلنا”، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية والوقائية، من أجل صحة وسلامة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على صحة ضيوف الرحمن

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية قبل بدء موسم العمرة لعام 1443 هجرية، وذلك بأن يوضع الآليات التنفيذية، وتهيئة بيئة آمنة لضيوف الرحمن على مدار الرحلة الخاصة بهم، وذلك بهدف تحقيق الأمن والأمان وصحة الإنسان، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بكافة الخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة مع الجهات المختصة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.