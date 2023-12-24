بشأن الأطراف اليمنية.. الخارجية السعودية تصدر بيان ترحيبي ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا ترحب فيه بالبيان الخاص بالمبعوث الأممي إلى اليمن بشأن التوصل إلى اتفاق، وخارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.

الخارجية تعرب عن تضامنها مع الشعب اليمني-- المصدر: إكس

وأكدت المملكة العربية السعودية عبر بيان الخارجية تجديدها المستمر على استمرار وقوف المملكة بجوار اليمن وشعبه الشقيق، والحرص الدائم على تشجيع كافة الأطراف اليمنية على الجلوس معا في حوار مباشر للتوصل إلى حل سياسي شامل، ودائم برعاية الأمم المتحدة، والتحول باليمن إلى تنمية مستدامة، ونهضة عامة تحقق التطلعات التي يسعى إليها الشعب الشقيق.