بسعر فاق التوقعات.. بيع لوحة سيارة من حرفين ورقمين في مزاد علني لبيع اللوحات المميزة بمبلغ خرافي

في حدث فاق التوقعات، شهد مزاد الإدارة العامة للمرور لبيع اللوحات المميزة إقبالاً غير مسبوق من قبل أثرياء المملكة العربية السعودية الراغبين في شراء لوحات نادرة.

مزاد الإدارة العامة للمرور

تمت عملية بيع لوحة برمز (و و 99) في المزاد اليوم بحضور كبار الأثرياء ورجال الأعمال مقابل مبلغ يزيد عن 4 مليون ريال، تحديدًا بأربعة ملايين وعشرة آلاف ريال، وذلك قبل حساب الضريبة.

وتسجل هذه اللوحة المميزة بصفتها الثانية من حيث القيمة بين جميع اللوحات التي تم بيعها في المزاد، مما يبرز اهتمام الناس وحماسهم لامتلاك تلك اللوحات الفريدة من نوعها والنادرة لسياراتهم الفاخرة والفارهة.