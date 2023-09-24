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بسعر تجاوز به كبار رجال الأعمال.. بيع أرض تجارية في مزاد علني بحي الرائد بالرياض وسط تنافس حاد

أسماء صبري

في حدث استقطب انتباه الساحة الاستثمارية والتجارية، شهد حي الرائد بالعاصمة الرياض مزادًا علنيًا اليوم لبيع أرض تجارية. وتميز المزاد بحضور كبار رجال الأعمال والمستثمرين البارزين في المملكة العربية السعودية، ما أضفى جوًا من الحماس والتنافس عليها.

- صورة 1 - بسعر تجاوز به كبار رجال الأعمال.. بيع أرض تجارية في مزاد علني بحي الرائد بالرياض وسط تنافس حاد

رجل الأعمال عبدالرحمن بن عايض بن فرحان العجلان - مصدر الصورة: تويتر.

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المزاد شهد تنافسًا كبيرًا على الأرض التجارية، إلى أن تم إغلاق الصفقة مع رجل الأعمال عبدالرحمن بن عايض بن فرحان العجلان، وذلك مقابل مبلغ تجاوز 690 مليون ريال سعودي.

تعتبر هذه الصفقة دليلًا على الثقة المتزايدة في السوق العقاري بالرياض والاقبال الكبير على الاستثمار فيها.

خبراء العقار يؤكدون أن مثل هذه الصفقات الكبرى تعكس رؤية العاصمة الرياض كواحدة من أبرز الوجهات التجارية والاستثمارية في المنطقة، وتشير إلى نموًا مستدامًا واستقرارًا في السوق العقاري المحلي.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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