بسعر تجاوز به كبار رجال الأعمال.. بيع أرض تجارية في مزاد علني بحي الرائد بالرياض وسط تنافس حاد
في حدث استقطب انتباه الساحة الاستثمارية والتجارية، شهد حي الرائد بالعاصمة الرياض مزادًا علنيًا اليوم لبيع أرض تجارية. وتميز المزاد بحضور كبار رجال الأعمال والمستثمرين البارزين في المملكة العربية السعودية، ما أضفى جوًا من الحماس والتنافس عليها.
المزاد شهد تنافسًا كبيرًا على الأرض التجارية، إلى أن تم إغلاق الصفقة مع رجل الأعمال عبدالرحمن بن عايض بن فرحان العجلان، وذلك مقابل مبلغ تجاوز 690 مليون ريال سعودي.
تعتبر هذه الصفقة دليلًا على الثقة المتزايدة في السوق العقاري بالرياض والاقبال الكبير على الاستثمار فيها.
— Asmae belqiss Sabri (@AsmaeBelqiss) September 24, 2023
خبراء العقار يؤكدون أن مثل هذه الصفقات الكبرى تعكس رؤية العاصمة الرياض كواحدة من أبرز الوجهات التجارية والاستثمارية في المنطقة، وتشير إلى نموًا مستدامًا واستقرارًا في السوق العقاري المحلي.