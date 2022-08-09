بسعر الكاش.. عروض إكسترا على هواتف آيفون والأجهزة المنزلية بالتقسيط

تقدم إكسترا دائما أحدث العروض المميزة لعملائها في جميع فروعها بالمملكة العربية السعودية، وهذه العروض على الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية والكثير من المنتجات الآخرى وبأفضل الأسعار، كما توفر إكسترا إمكانية تقسيط المشتريات وبسعر الكاش للعملاء حاملي بطاقة الإئتمان، وبالتالي يمكن التعرف على أسعار هواتف آيفون وأنواع الأجهزة المنزلية المتوفرة عند إكسترا.

عرض تقسيط المشتريات من إكسترا على هواتف آيفون

يتوفر بعرض إكسترا هاتف آيفون 12 بألوان مختلفة بسعر 2999 ريال سعودي.

يتوفر بعرض إكسترا هاتف آيفون 13 بألوان مختلفة بسعر 3999 ريال سعودي.

يتوفر بعرض إكسترا هاتف آيفون 13 ميني بألوان مختلفة بسعر 2999 ريال سعودي.

يتوفر بعرض إكسترا أيضا هاتف آيفون 13 بروماكس خمس ألوان بسعر 6199 ريال سعودي.

عرض التقسيط من إكسترا على الأجهزة المنزلية العرض ساري حتى 13 أغسطس 2022

توفر إكسترا لجميع عملائها خصم 10% على الماركات الحصرية المتوفرة بجميع معارض إكسترا، وأيضا يوجد عرض التقسيط عند الشراء من إكسترا وبسعر الكاش على بعض الأجهزة، العروض كالآتي: