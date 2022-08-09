بسعر الكاش.. عروض إكسترا على هواتف آيفون والأجهزة المنزلية بالتقسيط
تقدم إكسترا دائما أحدث العروض المميزة لعملائها في جميع فروعها بالمملكة العربية السعودية، وهذه العروض على الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية والكثير من المنتجات الآخرى وبأفضل الأسعار، كما توفر إكسترا إمكانية تقسيط المشتريات وبسعر الكاش للعملاء حاملي بطاقة الإئتمان، وبالتالي يمكن التعرف على أسعار هواتف آيفون وأنواع الأجهزة المنزلية المتوفرة عند إكسترا.
عرض تقسيط المشتريات من إكسترا على هواتف آيفون
- يتوفر بعرض إكسترا هاتف آيفون 12 بألوان مختلفة بسعر 2999 ريال سعودي.
- يتوفر بعرض إكسترا هاتف آيفون 13 بألوان مختلفة بسعر 3999 ريال سعودي.
- يتوفر بعرض إكسترا هاتف آيفون 13 ميني بألوان مختلفة بسعر 2999 ريال سعودي.
- يتوفر بعرض إكسترا أيضا هاتف آيفون 13 بروماكس خمس ألوان بسعر 6199 ريال سعودي.
عرض التقسيط من إكسترا على الأجهزة المنزلية العرض ساري حتى 13 أغسطس 2022
توفر إكسترا لجميع عملائها خصم 10% على الماركات الحصرية المتوفرة بجميع معارض إكسترا، وأيضا يوجد عرض التقسيط عند الشراء من إكسترا وبسعر الكاش على بعض الأجهزة، العروض كالآتي:
- يوجد فريزر ثلاجة كلاس برو بباب عمودي بسعر 3099 ريال سعودي.
- توجد مكواة كلاس برو بضغط البخار بسعر 899 ريال سعودي.
- توجد غسالة كاندي 7 كيلو تعبئة أمامية بسعر 1449 ريال سعودي.
- يوجد موقد غاز وكهربائي لاجيرمانيا فوتورا بسعر 3499 ريال سعودي.
- توجد مكنسة كهربائية ماركة كاندي لتنظيف السجاد بسعر 599 ريال سعودي.
- توجد مكنسة كهربائية ماركة برنسيس بسعر 599 ريال سعودي.
- يوجد منقي هواء بسعر 659 ريال سعودي.
- يوحد منقي هواء إس كايه ماجيك بسعر 1099ريال سعودي.
- توجد شوية بعجلات بسعر 299 ريال سعودي.
- توجد مكنسة كهربائية كلاس برو بسعر 369 ريال سعودي.
- يوجد جهاز سير بمحرك وشاشة خمسة بوصة بسعر 1999 ريال سعودي.