بسبب الضمان الاجتماعي المطور: هجوم على وزير الموارد البشرية السعودي وابن عمه يزيد الراجحي

شهدت منصة “إكس” خلال الساعات الأخيرة في المملكة العربية السعودية هجوما كبيرا على يزيد الراجحي، رجل الأعمال السعودي الشهير، بسبب دفاعه عن وزير الموارد البشرية السعودي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والذي نال هو الآخر هجوما عنيفا بسبب انقطاع الضمان الاجتماعي المطور عن عدد من المستفيدين.

وكان رجل الأعمال يزيد الراجحي قد خرج في مقطع فيديو له على إحدى منصات التواصل الاجتماعي مدافعا عن وزير الموارد البشرية (ابن عمه) مبررا ما حدث من قطع الضمان عن كثير من المسفيدين بأنه عبارة عن أخطاء بشرية.

والضمان الاجتماعي المطور، هو عبارة عن راتب شهري يصرف من الزكاة، يقتصر الانتفاع به على السعوديين المقيمين في الداخل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في نظام الضمان، ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، كما يحق لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة منه، وعدد من الحالات الأخرى.

ورصدت عيون «نجوم مصرية» تدوينة على “إكس” مضمنة بمقطع فيديو يحتوى على حديث امرأة سعودية تم قطع معاش الضمان عنها ويحاورها أحد الأشخاص، ويسألها “كم تأخذين من الضمان؟” فأجابته “1400 بالشهر”، وعندما سألها المحاور “كم فرد أنتم بالأسرة؟” أجابت “5 بنات فيهم المطلقة ومعها 5 أفراد، وفيهم المطلقة ومعها 6 أفراد، ومنهن المطلقة ومعها 4 أفراد، ومنهن المطلقة وعندها 7 أفراد”.

الضمان لكبار السن

وذكرت المرأة في مقطع الفيديو أنها هي من قدمت وحدها على راتب الضمان المطور، لكن بناتها المطلقات منهن من هرب أزواجهن ولا ينفقون على أولادهم (طلاق بدون محرر)” وذكرت أن من معها ورقة بالطلاق عندما قدمت على الضمان كان الرد “الضمان هذا للكبار وليس للصغار”.

وقالت المرأة أنها تبغي الكثير من الجمعيات الخيرية، وذكرت (الإيجار، الطماطم، دجاج، لحم وإن كان لحم حمار حتى أي شئ أريده)، وأخذت تجهش من كثرة البكاء، مضيفة أنها تريد إسكات نفسها ومن عندها.

وكتبت صاحبة التدوينة واسمها «إسراء» خاطرتها على المنشور الذي تضمن مقطع فيديو آخر وصورة “تخيل تبكي وأنت في بلدك الغنية بالثروات بلد النفط والذهب والرؤية والمليارات تبكي لأن راتبك انقطع او ماحصلت وظيفة او ضمانك توقف بينما الحكومة تمطر الفنانين واللاعبين بمليارات الهبات والعقود”.

أعلن مقاطعتي لبراند الراجحي

وكتب «عبدالله» تدوينة تدعو لمقاطعة براند الراجحي داخل المملكة العربية السعودي، وقال “أبونا وقائدنا الملك سلمان حفظه الله ورعاه يقول حق المواطن أهم من حق نفسي . فنرجو إعفاء المسؤول عن #الضمان_الاجتماعي_المطور وأعلن مقاطعتي ليزيد الراجحي ومقاطعة براندات الراجحي”.

ولد وفي فمه ملعقة ذهب

وتحت هاشتاق #الضمان_الاجتماعي_المطور، وهاشتاق #يزيد_الراجحي، كتب أحد النشطاء وهو «سعيد الدوسري» تدوينة مضمنة صورة لرجل الأعمال يزيد الراجحي وكتب معلقا “من طائرته الخاصة وفي رحلة مكوكية حول العالم يطلب من مواطن معدم عايش على الضمان ومبلغ 1476 ريال شهري عدم انتقاد موظف وضع لخدمة الشعب وهو الذي ولد وفي فمه ملعقه من ذهب !؟ ذكرني بكتاب لا تحزن عندما أهديت نسخة منه لنفسي !؟”.

جدير بالذكر أن الكثير من المدونين الذين فعلوا الهاشتاقات طوال الساعات الماضية، طالبوا ولي العد الأمير محمد بن سلمان بالتدخل وإقالة وزير الموارد البشرية والمسؤولين عن الضمان الاجتماعي المطور من مناصبهم.