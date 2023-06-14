بسبب التزامن مع عطلة عيد الأضحى .. تقديم موعد صرف معاشات التأمينات الإجتماعية لشهر يوليو 2023

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تقديم موعد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية في يوليو 2023 بالتزامن مع عيد الأضحى، جاء هذا القرار استجابةً لاحتياجات المستفيدين ولضمان استلامهم المعاش في الوقت المناسب، تم نشر هذا الإعلان على حساب المؤسسة الرسمي في تويتر، “تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو 2023، لعملاء نظام التأمينات” ووضعت جدولًا لدفع معاشات التأمينات الاجتماعية للأشهر الثلاثة القادمة، حيث تم التأكيد على أن الموعد الجديد سيكون مع 26 يوليو 2023، ويتم تطبيق هذا التغيير أيضًا في برنامج الضمان الاجتماعي الذي أعلن عن تقديم موعد صرفه لنفس السبب.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

هي جهة حكومية سعودية مستقلة مالياً وإدارياً، وتهتم برعاية العاملين في القطاعين العام والخاص، تهدف المؤسسة إلى توفير حماية اجتماعية للعاملين وأسرهم، وذلك من خلال توفير التأمينات الإجتماعية والمعاشات للمستحقين عند التقاعد أو الوفاة أو الإعاقة، تأسست المؤسسة في عام 1969 ميلادي، 1389 هجري، ومقرها الرئيسي في العاصمة الرياض.

موعد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية

تعلن التأمينات الاجتماعية عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو 2023 لمستفيدي التأمينات إلى يوم 25 يونيو 2023 الموافق 7 ذو الحجة 1444، وذلك بسبب تزامن موعد الصرف في 1 يوليو 2023 مع عيد الأضحى المبارك، ونود أن نوضح أنه وفقًا للتقويم الميلادي، فإن موعد صرف معاش التأمينات في شهر يوليو 2023 سيتم تقديمه إلى يونيو، تحديدًا في يوم 25 يونيو 2023 الموافق 7 ذو الحجة 1444.

جدول صرف رواتب التأمينات 1444

تعلن التأمينات الاجتماعية عن الجدول الزمني لصرف المعاشات لمستفيدي التأمينات الاجتماعية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفقًا للمواعيد التالية:

صرف معاش التأمينات الاجتماعية في أغسطس 2023 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 01-08-2023.

صرف معاش التأمينات الاجتماعية في سبتمبر 2023 سيكون يوم الخميس الموافق 31/8/2023.

صرف معاش التأمينات الاجتماعية في أكتوبر 2023 سيكون يوم الأحد الموافق 1/10/2023.

من جهة أخرى، توضح التأمينات الاجتماعية أنه سيتم توزيع المعاشات التقاعدية على مستفيدي التقاعد في الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، ويرجى ملاحظة أنه يمكن للمؤمن عليه الحصول على المعاش بعد الاشتراك في التأمين لمدة لا تقل عن 60 شهرًا، سواء كان الاشتراك مستمرًا أو متقطعًا، ويجب أن يتم إضافة فترة تكميلية قدرها 120 شهرًا، ويتحقق حق الحصول على المعاش عند بلوغ سن الستين أو تجاوزه، أو عند توقف العمل.

موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه بسبب تداخل المواعيد، سيتم صرف معاشات يوليو 2023 في يوم 26 يونيو 2023.