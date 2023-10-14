أخبار السعودية

بسبب الأوضاع في غزة: السعودية تدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع وزاري عاجل

همسة أحمد

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي منذ دقائق قليلة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس “تويتر سابقا”، عن توجيه المملكة العربية السعودية “رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس منظمة التعاون الإسلامي” دعوة رسمية لعقد اجتماع وزاري عاجل للجنة التنفيذية للمنظمة يتم فيه دراسة التصعيد العسكري وتهديد المدنيين العزل في مدينة غزة، والذي بدأ مع إعلان إسرائيل عن عملية السيوف الحديدية رداً على انطلاق طوفان الأقصى والذي قامت به حماس في السابع من أكتوبر الجاري.

اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الاسلامي

بسبب غزة: السعودية تدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع وزاري عاجل

موعد عقد الاجتماع الوزاري للجنة التنفيذية

وقد طالبت المملكة بأن يتم عقد الاجتماع الوزاري للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023م بمقر الأمانة العامة بمحافظة جدة بالسعودية، مؤكدة على أن الاجتماع سيكون استثنائي عاجل على مستوى الوزراء مفتوح العضوية .

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جدير بالذكر أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، قد أعلنت من قبل عن إدانتها لما يقوم به الجانب الإسرائيلي من أفعال في غزة أدت إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

كما أعربت أيضاً عن أدانتها لما تقوم به إسرائيل من منع وصول أي من المستلزمات الدوائية والإغاثية وباقي الاحتياجات الأساسية من الدخول إلى قطاع غزة، مؤكدة على أن هذا الفعل يعد عقاب جماعي، كما إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

المنظمة تعلن رفضها للتهجير القسري لسكان غزة

من ناحية أخرى فقد أعربت أيضاً الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها الكامل وإدانتها الشديدة لجميع الدعوات التي توجهها إسرائيل، من أجل عملية التهجير القسري لأبناء غزة “الشعب الفلسطيني”، والعمل على ترحيل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة إلى دول الجوار.

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همسة أحمد

خريجة كلية العلوم قسم الكيمياء دفعة 1997، أعمل حاليا كيميائية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، كاتبة ومدونة ولي العديد من قنوات الطبخ المتخصصة على اليوتيوب، وأشرف بالانتماء إلى فريق عمل نجوم مصرية من أجل نشر رسالتنا الإعلامية في كافة أنحاء العالم.

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