بسبب الأوضاع في غزة: السعودية تدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع وزاري عاجل

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي منذ دقائق قليلة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس “تويتر سابقا”، عن توجيه المملكة العربية السعودية “رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس منظمة التعاون الإسلامي” دعوة رسمية لعقد اجتماع وزاري عاجل للجنة التنفيذية للمنظمة يتم فيه دراسة التصعيد العسكري وتهديد المدنيين العزل في مدينة غزة، والذي بدأ مع إعلان إسرائيل عن عملية السيوف الحديدية رداً على انطلاق طوفان الأقصى والذي قامت به حماس في السابع من أكتوبر الجاري.

بسبب غزة: السعودية تدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع وزاري عاجل

موعد عقد الاجتماع الوزاري للجنة التنفيذية

وقد طالبت المملكة بأن يتم عقد الاجتماع الوزاري للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023م بمقر الأمانة العامة بمحافظة جدة بالسعودية، مؤكدة على أن الاجتماع سيكون استثنائي عاجل على مستوى الوزراء مفتوح العضوية .

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بدعوة من #السعودية الأربعاء في #جدة: اجتماع وزاري عاجل للجنة التنفيذية ل #منظمة_التعاون_الإسلامي لتدارس التصعيد العسكري وتهديد المدنيين العزل في #غزة: https://t.co/vV2dwbA5n9 pic.twitter.com/f9QZiBec3M — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) October 14, 2023

جدير بالذكر أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، قد أعلنت من قبل عن إدانتها لما يقوم به الجانب الإسرائيلي من أفعال في غزة أدت إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

كما أعربت أيضاً عن أدانتها لما تقوم به إسرائيل من منع وصول أي من المستلزمات الدوائية والإغاثية وباقي الاحتياجات الأساسية من الدخول إلى قطاع غزة، مؤكدة على أن هذا الفعل يعد عقاب جماعي، كما إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

المنظمة تعلن رفضها للتهجير القسري لسكان غزة

من ناحية أخرى فقد أعربت أيضاً الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها الكامل وإدانتها الشديدة لجميع الدعوات التي توجهها إسرائيل، من أجل عملية التهجير القسري لأبناء غزة “الشعب الفلسطيني”، والعمل على ترحيل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة إلى دول الجوار.