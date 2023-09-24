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بسبب ألفاظ منافية للآداب العامة.. الأمن السعودي يعتقل شخصين في حفر الباطن ويكشف جنسيتهم ومخالفتهم

أسماء صبري

أعلنت الشرطة السعودية في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية عن اعتقال مواطنين سعوديين بتهمة المشاركة في أفعال وتصرفات تتنافى مع الآداب العامة.

- صورة 1 - بسبب ألفاظ منافية للآداب العامة.. الأمن السعودي يعتقل شخصين في حفر الباطن ويكشف جنسيتهم ومخالفتهم

القبض على شخصين - مصدر الصورة: الأمن العام.

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وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المعتادة بحقهما وتمت إحالتهما للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معها.

جاء هذا التدخل بعد مطالب كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تغريدات مطالبة بالقبض عليهم، وقد تجاوب حساب الأمن العام على تويتر مع القضية، حيث أكد الأخير تدخل الجهات الأمنية والقبض على المخالفين في بلاغ رسمي تفصيلي.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد عاشت في الساعات الماضية حالات من الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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