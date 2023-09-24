بسبب ألفاظ منافية للآداب العامة.. الأمن السعودي يعتقل شخصين في حفر الباطن ويكشف جنسيتهم ومخالفتهم

أعلنت الشرطة السعودية في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية عن اعتقال مواطنين سعوديين بتهمة المشاركة في أفعال وتصرفات تتنافى مع الآداب العامة.

القبض على شخصين - مصدر الصورة: الأمن العام.

وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المعتادة بحقهما وتمت إحالتهما للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معها.

جاء هذا التدخل بعد مطالب كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تغريدات مطالبة بالقبض عليهم، وقد تجاوب حساب الأمن العام على تويتر مع القضية، حيث أكد الأخير تدخل الجهات الأمنية والقبض على المخالفين في بلاغ رسمي تفصيلي.

🎥 | شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية تقبض على شخصين لارتكابهما سلوكيات وألفاظًا منافية للآداب العامة pic.twitter.com/GWDqj4xTmS — الأمن العام (@security_gov) September 24, 2023

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد عاشت في الساعات الماضية حالات من الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين.