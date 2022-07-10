فيديو.. بروق وأمطار رعدية في جازان، والمسند يحذِّر “الحالة المطرية اليوم أشد غزارة”

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، تقريراً حول حالة الطقس اليوم الأحد، متوقِّعاً استمرار تشكُّل السحب الرعدية الممطرة في بعض مناطق المملكة.

رياح نشطة وسحب ممطرة في الربع الخالي والرياض

وتوقَّع المركز نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة إضافة إلى شكُّل السحب الرعدية الممطرة فوق الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية وتحديداً في صحراء الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران، حيث يمتد تأثير منخفض المونسون الذي يشمل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وأجزاء من السعودية واليمن.

رياح وعوالق ترابية في عسير وجازان

كما توقّع المركز أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة في كلٍّ من جازان وعسير والباحة، حيث تزيد فُرص هطول الأمطار الرعدية المترافقة مع نشاط الرياح والعوالق الترابية التي يمتد تأثيرها إلى أجزاء من شرق ووسط المملكة.

فيديو رهيب.!، بروق لا تفصل أي ثانية من شدتها على حقل خزان في الظاهرة، عواصف رعدية حادة تؤثر عليهم

مقطع منقول، #منخفض_المونسون pic.twitter.com/LR8Fe56ba6 — حارث السيفي (@_harith_hhhs) July 10, 2022

“المسند” الحالة المطرية اليوم أشد غزارة

بدوره توقَّع أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبد الله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم الأحد، مضيفاً أنها قد تصبح أشد غزارة، مع تشكُّل السحب الممطرة على أجزاء من الربع الخالي، ونجران، ومرتفعات جازان وعسير.

كما توقَّع المُسند رياحاً سطحية شمالية غربية نشطة ومثيرة للغبار والأتربة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، نجران.