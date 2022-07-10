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فيديو.. بروق وأمطار رعدية في جازان، والمسند يحذِّر “الحالة المطرية اليوم أشد غزارة”

محمد خير الحوراني

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، تقريراً حول حالة الطقس اليوم الأحد، متوقِّعاً استمرار تشكُّل السحب الرعدية الممطرة في بعض مناطق المملكة.

حالة الطقس اليوم في المملكة العربية السعودية

رياح نشطة وسحب ممطرة في الربع الخالي والرياض

وتوقَّع المركز نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة إضافة إلى شكُّل السحب الرعدية الممطرة فوق الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية وتحديداً في صحراء الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران، حيث يمتد تأثير منخفض المونسون الذي يشمل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وأجزاء من السعودية واليمن.

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

رياح وعوالق ترابية في عسير وجازان

كما توقّع المركز أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة في كلٍّ من جازان وعسير والباحة، حيث تزيد فُرص هطول الأمطار الرعدية المترافقة مع نشاط الرياح والعوالق الترابية التي يمتد تأثيرها إلى أجزاء من شرق ووسط المملكة.

“المسند” الحالة المطرية اليوم أشد غزارة

بدوره توقَّع أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبد الله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم الأحد، مضيفاً أنها قد تصبح أشد غزارة، مع تشكُّل السحب الممطرة على أجزاء من الربع الخالي، ونجران، ومرتفعات جازان وعسير.

“المسند” يتوقع حالة مطرية صيفية أشد غزارة

كما توقَّع المُسند رياحاً سطحية شمالية غربية نشطة ومثيرة للغبار والأتربة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، نجران.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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