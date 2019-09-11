برنامج SAND | أكثر من 20000 شاب سعودي يستفيد من برنامج SNAD
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برنامج SNAD | أكثر من 20000 شاب سعودي يستفيد من برنامج SNAD

برنامج SNAD محمد بن سلمان

بواسطة يوسف علاء 0

استفاد أكثر من 20 ألف شاب سعودي من برنامج SNAD محمد بن سلمان، بصرف أكثر من 395 مليون ريال سعودي، وقد تجاوزت نسبة المستفيدين من البرنامج حتى الآن 80، ومن بين المستفيدين الشباب السعوديين من جميع مناطق المملكة، وتتصدر منطقة مكة المكرمة عدد المستفيدين بينما تأتي منطقة الرياض بجوار مكة المكرمة، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء السعودية.



برنامج “سندSANDمحمد بن سلمان”

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، إطلاق برنامج “SNAD محمد بن سلمان” كجزء من جهوده لتطوير مجالات المبادرات الاجتماعية غير الهادفة للربح والتي تهدف إلى تمكين الرجال والنساء السعوديين من الحصول على حياة كريمة ومستقرة، في مرحلته الأولى.



أهداف برنامج سند”SNADمحمد بن سلمان”

أطلق البرنامج “مبادرة زواج SNAD”، والتي تهدف إلى تحقيق مبادئ استقرار الأسرة وتشجيع الشباب على الزواج لتمكينهم من بناء أسرهم وبالتالي تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسعادة، كما يهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع السعودي وكذلك وضع أطر وقواعد لمبادرات ولي العهد الخيرية لصالح المجتمع السعودي.



ويحرص البرنامج على تطوير الوعي من خلال مبادراته المختلفة، وخاصة محتوى المعرفة كجزء من إجراءات التقديم. استفاد معظم المتقدمين من دورة التوعية المالية، والتي تعد مكونًا أساسيًا للتطبيق، تجدر الإشارة إلى أن عملية التحقق من صحة البيانات ومطابقتها جارية لأولئك الذين سجلوا بالفعل.

 



يوسف علاء

    علاء عبد اللطيف ، مهندس مدني مصري، حاصل علي بكالوريوس هندسة جامعة المنصورة، أحب التدوين في شتى المواضيع العلمية والتكنولوجيه والأحداث العامة التي تواكب عصرنا الحديث.



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