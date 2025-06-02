برنامج ميداني لتعزيز مهارات الإرشاد الكشفي في منى برعاية الأكاديمية السعودية للتطوع

في إطار الاستعدادات المتواصلة لموسم حج 1446هـ، أطلقت جمعية الكشافة العربية السعودية برنامجًا تدريبيًا ميدانيًا متخصصًا في مشعر منى، يهدف إلى تعزيز مهارات المتطوعين في استخدام الخرائط الذكية وتقنيات الإرشاد الحديثة، بما يسهم في تسهيل تنقلات ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم.

أُقيمت الفعالية اليوم الاثنين 6 ذو الحجة 1446هـ الموافق 2 يونيو 2025م في مشعر منى، وذلك ضمن ندوة “سلامة المتطوعين في الحج” التي تنظمها الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي (SMAV)، بمشاركة فاعلة من معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

شرح تفصيلي لخرائط مشعري منى وعرفات والعزيزية

قدّم الجلسة التدريبية المهندس وليد خالد فلمبان، رئيس لجنة الخرائط الإرشادية بالمعسكرات، حيث استعرض أهم التقنيات المستخدمة في الإرشاد الميداني، مع تقديم شرح تفصيلي لخرائط مشعري منى وعرفات، بالإضافة إلى خريطة حي العزيزية والمنطقة المركزية بمكة المكرمة، موضحًا أبرز المعالم الحيوية ومواقع الخدمات.

تطبيقات عملية على قراءة الخرائط وتحديد المواقع

وتضمنت الورشة تطبيقات عملية لطرق الاستدلال على المواقع من خلال قراءة مفاتيح الخرائط، والتعرف على الطرق الرئيسية والفرعية، ودلالات الألوان، وأرقام القطع والشوارع، ومواقع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى استخدام تقنية الباركود التفاعلي.

توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الحجاج

كما تم تدريب المتطوعين على استخدام تطبيق الإرشاد الإلكتروني المتوفر على موقع الجمعية، وتوظيف خرائط Google في تحديد المسارات المثلى بين النقاط المختلفة، مع توضيح آليات حساب الزمن والمسافة واختيار الطريق الأقصر.

إشادة بدور الجمعية في تمكين الكشافة

وأشاد الحضور في نهاية الفعالية بالدور الفعّال الذي تضطلع به الجمعية في تنظيم وتأهيل الكشافة لخدمة الحجاج، من خلال تقديم برامج نوعية تُمكنهم من أداء مهامهم الإرشادية والإنسانية على أكمل وجه، بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة في موسم الحج.