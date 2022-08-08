برنامج “عون” .. دعم حكومي جديد للمنشآت الصغيرة يصل إلى مليون ريال لهذه الفئات

برنامج “عون” هو الآلية الجديدة التي تم إطلاقها من صندوق التنمية السياحية السعودي، حيث تسعى المملكة العربية السعودية من خلال السياسات التي تتبناها الحكومة، والرؤية الجديدة التي يتم تنفيذها من كافة مؤسسات الدولة إلى تقديم يد العون للمنشآت الصغيرة، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات التي تخدم الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وذلك من خلال تقديم خدمة سياحية متميزة للسائحين في كافة الوجهات السياحية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

الفئات المستهدفة للدعم من برنامج عون

وحدد برنامج “عون” الذي يمتد لثلاثة سنوات، 6 فئات مستهدفة لتقديم الدعم كشف عنهم صندوق التنمية السياحية وهم:

إطلاق منشآت جديدة.

دعم منشآت قائمة بالفعل.

القائمين على تنظيم الرحلات والجولات والأنشطة السياحية المختلفة.

وكلاء السفر ومنظمو الفاعليات السياحية.

المرشدين السياحيين.

مقدمي المنتجات السياحية الثقافية بكافة الوجهات المستهدفة.

الخدمات التمويلية التي سيقدمها برنامج عون

وأشار البيان الصادر من صندوق التنمية السياحي إلى أن برنامج “عون” يستهدف تقديم الدعم لأكثر من 2000 منشأة في المجالات والتخصصات سالفة الذكر، من خلال مخصصات مالية تصل إلى 500 مليون ريال، بشرط استيفاء طلب التمويل لكافة الشروط المطلوبة، وكشف الصندوق أن التمويل يمكن أن يصل إلى مليون ريال للمنشأة الواحدة.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحية، قصي الفاخري، أن الفرص التي يقدمها برنامج “عون” للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر تستهدف تقديم تجربة سياحية فريدة للسياح القادمين للملكة، بما يساهم في تحقيق أهدافه وطموحاته، وينعكس على تحقيق أهداف التنمية السياحية والاقتصادية المستدامة.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية السياحية من خلال برنامج “عون” يمكن أن تصل نسبة تغطيته لتكاليف المشروعات إلى 70% من القيمة الكلية للمنشأة، وذلك بدون أي ضمانات ولمدة تمويلية تصل إلى عامين قابلة للتمديد.