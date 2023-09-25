إيداع 929 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج ‘سكني’ لشهر سبتمبر 2023

أعلن صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية عن إيداع مبلغ قدره 929 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” لشهر سبتمبر 2023. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الصندوق المستمرة لدعم قطاع الإسكان في المملكة، وتحقيق أهداف برنامج الإسكان كجزء من رؤية المملكة 2030.

برنامج سكني - مصدر الصورة منصة سكني

صندوق التنمية العقارية: إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 25, 2023

صندوق التنمية العقارية السعودي يستثمر في مستقبل الإسكان

منذ إطلاق برنامج “سكني” في عام 2017، استفاد أكثر من 722 ألف مستفيد من البرنامج، ويعد هذا الإيداع الأخير جزءًا من سلسلة من الدعم المستمر التي يقدمها الصندوق للمستفيدين. يتم توجيه هذا الدعم لأرباح عقود التمويل العقاري، بهدف تمكين المستفيدين من تحقيق حلم تملك المسكن المناسب وفقًا لاحتياجاتهم وقدراتهم التمويلية.

52.1 مليار ريال إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه في حسابات مستفيدي “سكني” من بدايته وحتى الآن

إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 وحتى سبتمبر 2023 بلغ نحو 52.1 مليار ريال، مما يعكس التزام الصندوق بتوفير الدعم المالي اللازم للمستفيدين على مدار السنوات.

أهداف برنامج سكني

يعتبر برنامج “سكني” من أبرز برامج الإسكان في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى توفير حلول وخيارات تمويلية وسكنية متنوعة للمواطنين. يتضمن البرنامج برامج دعم إضافية مثل الرهن الميسر والضمانات، بهدف تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقرار السكني وتحسين جودة حياتهم.

المملكة ملتزمة بتطوير قطاع الإسكان

تعتبر هذه الجهود المستمرة لصندوق التنمية العقارية في السعودية مبادرة مشجعة وتعكس التزام المملكة بتطوير قطاع الإسكان وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. من خلال تقديم الدعم المالي والخدمات الرقمية، يسهم الصندوق في تمكين العديد من الأسر السعودية من تحقيق حلم الحصول على مسكن ملائم، وبالتالي يعزز جودة حياتهم.