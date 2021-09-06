برنامج ريف يعلن إيداع الدعم ويوضح أوقات التنفيذ في حسابات المستفيدين
أعلن برنامج ريف المخصص لدعم المزارعين وأسرهم أنه تم إيداع مبلغ الدعم، وبين أنه من الممكن أن تختلف أوقات التنفيذ على حسابات المستفيدين من بنك لأخر، ويقدم برنامج ريف دعم للأسر المنتجة التي تتوافر فيها شروط الأهلية دعما بنسبة تصل إلى 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطالب، وبحد أقصى 54 ألف ريال سعودي سنويا.
برنامج ريف يعلن إيداع الدعم
جدير بالذكر أنه طبقا لما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في وقت سابق عن أهداف البرنامج، أنه يسعى إلى تشجيع القطاع الزراعي، ورفع المستوى المعيشي للعاملين به، وزيادة الكفاءة الإنتاجية لصغار المزارعين.
ويخدم برنامج ريف عدة مجالات متعلقة بأعمال الزراعة مثل (تربية النحل، وإنتاج البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم)، بالإضافة إلى برامج تدريب المزارعين المسجلين بالبرنامج.
شروط الأهلية لبرنامج ريف
وحدد البرنامج الشروط التالية للحصول على الدعم الحكومي الخاص بالنشاط الزراعي وهي:-
- أن يكون طالب الدعم سعودي الجنسية، أو حاملا لبطاقة التنقل.
- ممارسة طلب الدعم لأحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج، وان يكون ممارسا لها بنفسه ومقيم بالمنطقة المحددة للدعم.
- أن لا يكون المستفيد يعمل بأي وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص.
- أن لا يقل عمر المستفيد عن 21 عام.
- يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6 آلاف ريال.
- أن لا يكون المستفيد حاصل على أكثر من ثلاثة برامج دعم مالي، وأن لا يتجاوز أجمالي ما يحصل عليه 54 ألف ريال سنويا.
- تقديم المستندات التي تثبت أهلية ممارسة المهنة.
- الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والفنية المقدمة من البرنامج.
- يجب أن يكون للمستفيد حساب بنكي نشط باسمة ومسجل بالمنصة الإلكترونية لبرنامج ريف.
- التسجيل بالمنصة المخصصة للبرنامج بكافة البيانات الشخصية.
- رفع طلب الدعم على المنصة بعد استكمال الشروط المطلوبة.
- يجب أن تكون الأسر المتقدمة للدعم حاصلة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية.