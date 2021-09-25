تفاصيل برنامج دعم ريف 2021 كاملة المجالات والفئات المستحقة وشروط الدعم

في الآونة الأخيرة، انتشرت العديد من التساؤلات حول برنامج دعم ريف بين المواطنين السعوديين، بعض هذه التساؤلات يدور حول الفئات التي يتضمنها الدعم، والبعض الآخر عن المجالات التي تتوفر في البرنامج وشروط الاستحقاق، لذلك كشفت وزارة البيئة السعودية كل التفاصيل الخاصة ببرنامج دعم ريف للأسر الفقيرة 2021، بما فيها الفئات المستحقة للدعم والمجالات التي تتوفر به، نعرضها لكم الآن بصورة واضحة ومبسطة عبر الأسطر التالية من المقال ..

أولاً، ما هي الفئات المستحقة لدعم ريف 2021؟

حسب ما أوضحت وزارة البيئة السعودية في تصريحاتها الأخيرة، فإن برنامج دعم ريف الحكومي تم إنشاؤه كي يعمل على دعم ٤ فئات فقط من المجتمع السعودي، وهم على النحو التالي:

في مقدمة المستحقين للدعم، السكان الريفيين أصحاب المشروعات الصغيرة. بالإضافة إلى، الأسر الريفية ذات الدخل المحدود. وكذلك، ربات البيوت الريفيات. ثم فئة المتقاعدين والعاطلين عن العمل.

ثانياً، كيف يقدم برنامج ريف الدعم للريفيين وما هي مجالات الدعم؟

في الواقع، يضم دعم ريف المخصص للأسر الفقيرة وربات البيوت والمتقاعدين وأصحاب المشاريع، مجموعة من البرامج المختلفة في المشروعات الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر، تلك المجالات هي:

مجال صيد الأسماك.

وحدات ومصانع صغيرة لإنتاج الحليب العربي.

الزراعات البستانية، مثل الورد والزهور العربية.

فضلاً عن زراعة المحاصيل الغذائية والفاكهة

مجالات تصنيع الزيوت والعطور والصابون السعودي.

كذلك انتاج حليب اللوز.

ومصانع تغليف وتعبئة البهارات الريفية.

كذلك مشروعات الصناعات النسيجية مثل السجاد والأثاث الريفي.

وبالتالي يقوم المواطن السعودي الريفي المستحق للدعم بالتسجيل عبر رابط منصة دعم ريف الرسمية خلال الانترنت، ومن ثم اختيار نوع النشاط الذي يمارسه إذا كان من أصحاب المشاريع الصغيرة، أو النشاط الذي لديه قابليه في تنفيذه بشكل جيد إن كان من فئة العاطلين أو ربات البيوت.

هل كل من يسجل في المنصة الإلكترونية يحصل على الدعم ؟!

بالتأكيد لأ، فليس كل من يستطيع الدخول إلى المنصة من الفئات المستحقة، كما أن ليس كل من ينتمي للفئات المستحقة تنطبق عليه شروط التقديم في البرنامج لطلب دعم ريف، فقد حددت وزارة البيئة السعودية عدة شروط من الضروري ن تتوافر في المتقدم للحصول على الدعم، وهي: