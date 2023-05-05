برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث| استمرار فتح باب التقديم طوال العام

زف برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بشرى سارة إلى الطلبة الراغبين في التقدم لطلب الابتعاث في كافة المراحل والتخصصات، حيث أعلن من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”، بأن تقديم طلبات الابتعاث سوف يكون متاحا طوال العام، مؤكدين على أن هذا القرار قد جاء بهدف زيادة فرص القبول لجميع الطلاب، والرغبة في مساعدتهم بتسهيل رحلتهم من أجل الحصول على قبول جامعي في أي من المؤسسات المعتمدة رسميا في البرنامج؛ وسوف يتوقف الطلب فقط على أوقات التقديم في الدول التي يتم بها الابتعاث.

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يتيح التقديم طوال العام

من ناحية أخرى فقد طالبت وزارة التعليم، جميع الطلاب والطالبات الذين يرغبون في التقديم بطلب الابتعاث إلى سرعة زيارة الموقع الرسمي للبرنامج؛ وذلك بهدف التعرف على الشروط اللازمة للتقديم، و التعرف على قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة لدي البرنامج وما هي المجالات بحسب المسارات، وبعدها يتم التواصل مع جميع المؤسسات في دول الابتعاث من أجل الحصول على القبول في المجال والتخصص الذي يختاره الطالب، كما طالبت بضرورة التأكد من تحضير كافة المستندات المطلوبة، علما بأن رفع طلب القبول سوف يتم من خلال نظام سفير؛ أما عن نتائج القبول فسوف يتم إعلانها في فترات مختلفة، وذلك يتوقف على موعد بداية الدراسة لكل طالب.

#برنامج_خادم_الحرمين_الشريفين_للابتعاث

يُعلن استمرار استقبال طلبات التقديم

لـ #الابتعاث طوال العام، في إطار

العناية بأبنائنا وتسهيل رحلة قبولهم

وزيادة فرص التحاقهم بالبرنامج.#واس: https://t.co/bJOXoMOOn9

,, #أربعة_مسارات_للمستقبل pic.twitter.com/9nPv4pzPIC — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) May 4, 2023

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هيا بنا نتعرف على طبيعة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

عبارة عن برنامج يتم من خلاله ابتعاث الطلاب والطالبات، إلى أفضل المؤسسات التعليمية في شتى أنحاء العالم، طبقا لتصنيفها عالميا، وذلك في كافة المجالات وجميع التخصصات. وذلك لعدة أهداف سبق وأعلن عنها القائمون على البرنامج، وهي:

العمل على رفع كفاءة رأس المال البشري، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

العمل على تعزيز قدرات المملكة في كلا من: البحث والتطوير والابتكار وكذلك ريادة الأعمال، خاصة في المجالات ذات الأولوية.

العمل على إعادة تأهيل وتعزيز القدرات في تخصصات علمية متنوعة، من أجل توفير كوادر وطنية واعدة وخاصة في قطاعات المشاريع النوعية والتي أطلقتها رؤية المملكة 2030 .

ما هي مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ؟

ينقسم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الى أربعة مسارات أساسية، هي:

الرواد : ويهدف الى ابتعاث الطلاب الى أفضل 30 مؤسسة تعليمية على مستوى العالم ويستهدف درجة البكالوريوس والماجستير،

البحث والتطوير : يستهدف درجة الدكتوراه فقط

إمداد: يستهدف درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس

واعد : حتى لحظة كتابة المقال لم يتم تحديث هذا المسار.

ومن خلال تغريدة سابقة للبرنامج، كشف عن كيفية طريقة التقديم إلى البرنامج، مشيرا الى أن التقديم يكون متاحا فقط من خلال:

التوجه الى الموقع الرسمي للبرنامج.

الضغط على أيقونة ” تقدم الآن “، وتابع بعدها اكمال الخطوات المطلوبة.

خطوات تقديم طلب ابتعاث في

برنامج خادم الحرمين الشريفين لـ #الابتعاث#أربعة_مسارات_للمستقبل — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) December 31, 2022

وإليكم أهم الأسئلة الشائعة حول الابتعاث، ومنها:

ماهي شروط التقديم على مسار التميز للابتعاث؟

يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

يجب أن يتحلى المتقدم بحسن السيرة والسلوك.

يجب أن يحصل المتقدم على قبول مباشر غير مشروط في إحدى التخصصات، وفي المؤسسات التعليمية المحددة فقط.

مكان الدراسة هو دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية.

يجب الانتظام في الدراسة.

يجب أن يتم معادلة المؤهل السابق، في حالة كان المتقدم متخرج من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

عند التسجيل: يجب تقديم وثائق المتقدم كاملة وصحيحة، مع العلم بأنه سيتم استبعاد كل من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في الموقع للوثائق الرسمية.

يخضع الطلب المتقدم الى أحكام وضوابط الابتعاث للخارج المقررة من وزارة التعليم.

اجتياز المفاضلة على المقاعد المتاحة.​​

كم المعدل التراكمي المطلوب للابتعاث؟

يجب أن لا يقل ألا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة عن 85%، ويشترط أن يتم الحصول على 70% في اختباري القدرات والتحصيلي.