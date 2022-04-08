برنامج حساب عمر الطفل لدخول الروضة 1444 وما هي شروط التقديم في الروضة

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن السن المناسب لتسجيل الطلاب في مرحلة الروضة وفي الصف الأول الابتدائي ولذلك يريد أولياء الأمور التعرف على السن الخاص بطفلهم هل يتوافق مع العمر المحدد لدخول الروضة أم لا وهذا ما سيتم تحديده اعتماداً على معادلة حسابية بسيطة سوف نشرحها لكم خلال هذا المقال.

حساب عمر الطفل لدخول الروضة 1444

إذا كنت بصدد إدخال طفلك مرحلة الروضة وتود التعرف على سنه هل هو مناسب أم لا يمكنك حساب العمر بالمعاملة التالية:

قم بكتابة اليوم الحالي، الشهر الحالي، والسنة الحالية.

أسفلها قم بكتابة اليوم الذي وُلد فيه الطفل، الشهر الذي وُلد فيه وكذلك السنة الهجرية.

يتم طرح هذه البيانات من بعضها البعض بشكل أفقي.

في النهاية يتم التوصل إلى سن الطفل بالأيام والشهور والسنين.

بذلك يمكن معرفة هل هذا الطفل عمره مناسب للتقديم في مرحلة الروضة أم لا.

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حاسبة عمر الطفل لدخول الروضة ١٤٤٤

الحاسبة هي أداة إلكترونية تساعد في التعرف على عمر الطفل بشكل سريع بدلاً من إجراء العمليات الحسابية بنفسك وقد تخطيء في ذلك، ويتم حساب عمر الطفل بالخطوات التالية عبر الحاسبة:

إدخال البيانات الخاصة بميلاد الطفل وهي كالتالي: يوم الولادة. شهر الولادة. سنة الولادة بالتاريخ الهجري.

الضغط على خيار “احسب”.

سوف يتم عرض البيانات الخاصة بعمر الطفل.

شروط تسجيل الطفل في الروضة 1444

يمكن تسجيل الطفل في مرحلة الروضة في حالة توافر الشروط التالية: