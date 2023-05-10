برنامج حساب المواطن يوضح معنى حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف”

أوضح برنامج حساب المواطن معنى حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف” وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين الذي لم يحصل على الدعم رغم أهليته، وأشارت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إلى أن حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف” تعني أن عملية الإيداع في اجراء التنفيذ وأنه يتم إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية يوم الأربعاء، وعندما تنتهي هذه العملية، سيتم تغيير حالة الدفعة إلى “تم الصرف”، وعلى هذا الأساس، فإن المستفيد الذي رأى رسالة “تحت الإجراء للصرف” يجب أن ينتظر حتى نهاية اليوم الأربعاء لمعرفة ما إذا تم صرف الدعم له أم لا.