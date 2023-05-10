أخبار السعودية

برنامج حساب المواطن يوضح معنى حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف”

ياسمين محمد أحمد

أوضح برنامج حساب المواطن معنى حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف” وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين الذي لم يحصل على الدعم رغم أهليته، وأشارت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إلى أن حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف” تعني أن عملية الإيداع في اجراء التنفيذ وأنه يتم إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية يوم الأربعاء، وعندما تنتهي هذه العملية، سيتم تغيير حالة الدفعة إلى “تم الصرف”، وعلى هذا الأساس، فإن المستفيد الذي رأى رسالة “تحت الإجراء للصرف” يجب أن ينتظر حتى نهاية اليوم الأربعاء لمعرفة ما إذا تم صرف الدعم له أم لا.

تحت الإجراء للصرف

تم إيداع الدعم المخصص لشهر مايو 2023 في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم من برنامج حساب المواطن، وتشمل هذه الدفعة الدعم الإضافي الذي تم تمديده بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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ياسمين محمد أحمد

ياسمين محمد طالبة بكلية الدراسات الإسلامية، كاتبة ومحررة منذ 3 سنين، أهوى الكتابة في مجال الأخبار والمرأة ووصفات الطبخ

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تعليق 1
  1. محمد عبدالرحمن يقول

    عادة ينزل حساب المواطن بعد منتصف ليلة العاشر او صباح يوم عشره من كل شهر ميلادي .

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