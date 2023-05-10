برنامج “حساب المواطن” يعلن إيداع مبلغ قدره 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين

في يوم الأربعاء، قام برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية بإيداع مبلغ قدره 3.6 مليار ريال كدعم لشهر مايو للمستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والستين، ووصل عدد المستفيدين المستوفين للمعايير إلى 11.1 مليون مستفيد.

حساب المواطن وإجمالي الدعم

وأشار عبدالله الهاجري، مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن، إلى أن إجمالي المبالغ التي تم دفعها للمستفيدين منذ بداية البرنامج يقدر بنحو 160 مليار ريال، بما في ذلك 2.1 مليار ريال كتعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 75% من المستفيدين تلقوا الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1836 ريالا.

وأفاد مدير عام التواصل بأن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مما يمثل نسبة 78٪ من إجمالي المستفيدين، وبلغ عدد المستفيدين التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستفيدين المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 618 ألف مستفيد، وهم يمثلون 22٪ من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

تمديد عمل برنامج حساب المواطن حتى يوليو 2023

وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنفيذًا لما أعلنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تم تمديد عمل برنامج “حساب المواطن” بآليته الحالية، مع استمرار تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة أربعة أشهر إضافية، حتى شهر يوليو 2023.