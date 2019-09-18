برنامج حساب المواطن يستقبل طلبات إعتراض المستفيدين على الدفعة 22

علي رابط البوابة الالكترونية https://www.ca.gov.sa بدأ برنامج حساب المواطن في استقبال طلبات الاعتراض للراغبين في تقديم طلب اعتراض على مبلغ استحقاق الدعم الدفعة 22، لشهر سبتمبر 2019، وكان قد تم إيداع 2.6 مليار ريال سعودي في حساب 12.5 مليون مستفيد من المواطنين المستحقين في برنامج حساب المواطن يوم 10 سبتمبر في الدفعة 22 من برنامج حساب المواطن.







بمتوسط دعم 1049 ريال للأسرة الواحد حصل 44٪ من إجمالي المستحقين علي دفعتهم كاملة.







وقد يتم بدء التسجيل في الدفعة 24 من برنامج حساب المواطن والذي سوف يتم إيداعها في أكتوبر 2019، وحث البرنامج المواطنين بسرعة التسجيل للاستفادة من الدعم، والذي سوف يستمر التسجيل به حتى ميعاد إيداع الدفعة 23.

ومن شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثني الابن والابنة والزوج أو الزوجة غير السعوديين والذين يحملون بطاقات التنقل، وأن يكون المستفيد مقيماً دائما داخل السعودية، ولا يكون أقام أكثر من 90 يوماً خارج السعودية في خلال السنة الماضية، وأن لا يكون المستفيد موجود في السجن أو دور إيواء حكومية.

حساب المواطن هو برنامج وطني أنشأته الحكومة في المملكة العربية السعودية لحماية الأسرة السعودية من نتائج الإصلاحات الاقتصادية حيث أدركت الحكومة السعودية أن بعض الأسر لن تتمكن من تحمل أعباء الاصلاحات بمفردها، حيث يقدم برنامج حساب المواطن شهرياً حوالات نقدية توضع مباشرة في حساب المواطن المستفيد.