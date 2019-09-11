برنامج حساب المواطن … ما سبب عدم صرف دعم للمتزوجة حديثاً؟

بدأت حسابات المستحقين من برنامج حساب المواطن تلقي الدعم الدفعة الجديدة، في صباح أمس الثلاثاء، وذلك حسب الموعد المحدد لموعد صرف الدفعة في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الدعم يوماً واحد، أو تأخيره يوماً واحد في حال صادف ذلك إجازة رسمية، ويعتمد الدعم على حسب أفراد العائلة وإجمالي المبلغ التي تحصل عليه العائلة، وتتم عملية صرف الدفعة في حال تم تأكد من صحة البيانات الخاصة بالمستخدم.







سبب عدم صرف الدفعة الـ22 للمتزوجة حديثاً من برنامج حساب المواطن

تسألت أحد المتزوجات على تطبيق تويتر :”أنا تزوجت لكن زوجي لا يرغب بإضافتي معه في برنامج حساب المواطن، هل سوف يستمر الصرف لي بشكل مستقل؟“.







جاء رد خدمة العملاء التابعة لبرنامج حساب المواطن على تسأل كالتالي :”في حال تم تحديث الحالة افجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوجة سوف تصبح الحالة الأهلية “غير مؤهل” ولا بد من إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة “الزوج” حتى لا تؤثر على أهليته واستحقاقه“.

يهدف برنامج حساب المواطن السعودي إلى تخفيف الأعباء على المواطن السعودي، ويعمل على تقديم الدعم المالي للأسر زوي دخل قليل، وتم إنشاء برنامج حساب المواطن من قبل وزاة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية، بهدف تجنب آثار عملية الإصلاح الإقتصادي الي تقوم بها المملكة العربية السعودية، ولضمان حياة أفضل للمواطنين السعوديين، ولتخفيف العبء عليهم.