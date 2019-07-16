برنامج حساب المواطن السعودي يوضح أسباب إيقاف الدعم أو الخصم منه

تفاعل برنامج حساب المواطن السعودي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” ، مع استفسار أحد المواطنين توقف الدعم عنه في الدفعة الأخير، و كان قد اكد حساب المواطن على ضرورة ان يتم إدخال البيانات بكل دقة حيث يعتمد البرنامج على البيانات المسجلة من الأفراد، و يتم مطابقتها بما لدى الجهات الرسمية، و جاء رد حساب المواطن ، قائلاً : “ بعد الإطلاع على بياناتك يتضح بأن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المصفح عنه في البوابة، و بناءً عليه تجاوز إجمالي دخل الأسرة الحد المانع من الحصول على الدعم “ .

كشف برنامج حساب المواطن عن سبب الخصم أو تعليق صرف الدعم :

أكد حساب المواطن أن السبب وراء الخصم أو تعليق الدعم عن بعض المستفيدين يرجع إلى عدم إدخال البيانات بدقة و وضوح، إذ يعتمد البرنامج المواطن على البيانات المسجلة من الأفراد و مطابقتها يما لدى الجهات الرسمية، و في حال وجود اختلاف يتم الاعتماد على بيانات الجهات الرسمية .

التسجيل في الدفعة الجديدة من حساب المواطن

أعلن القائمون على برنامج حساب المواطن حيث يستمر إستقبال طلبات التسجيل في الدفعة 22 من برنامج المواطن ، وذلك من اجل الإستفادة من الدفعة الجديدة، وذلك بعد تحقيق كافة شروط الأهلية في الحساب، ويمكنك عزيزي المواطن التسجيل والإستعلام عن الدعم المقدم من خلال البوابة الإلكترونية من هـــنــا