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برنامج حساب المواطن السعودي يوضح أسباب إيقاف الدعم أو الخصم منه

كتب حنين كورازفي آخر تحديث
برنامج حساب المواطن السعودي يوضح أسباب إيقاف الدعم أو الخصم منه

تفاعل برنامج حساب المواطن السعودي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” ، مع استفسار أحد المواطنين توقف الدعم عنه في الدفعة الأخير، و كان قد اكد حساب المواطن على ضرورة ان يتم إدخال البيانات بكل دقة حيث يعتمد البرنامج على البيانات المسجلة من الأفراد، و يتم مطابقتها بما لدى الجهات الرسمية، و جاء رد حساب المواطن ، قائلاً : “ بعد الإطلاع على بياناتك يتضح بأن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المصفح عنه في البوابة، و بناءً عليه تجاوز إجمالي دخل الأسرة الحد المانع من الحصول على الدعم “ .

كشف برنامج حساب المواطن عن سبب الخصم أو تعليق صرف الدعم :

أكد حساب المواطن أن السبب وراء الخصم أو تعليق الدعم عن بعض المستفيدين يرجع إلى عدم إدخال البيانات بدقة و وضوح، إذ يعتمد البرنامج المواطن على البيانات المسجلة من الأفراد و مطابقتها يما لدى الجهات الرسمية، و في حال وجود اختلاف يتم الاعتماد على بيانات الجهات  الرسمية .

التسجيل في الدفعة الجديدة من حساب المواطن

أعلن القائمون على برنامج حساب المواطن حيث يستمر إستقبال طلبات التسجيل في الدفعة 22 من برنامج المواطن ، وذلك من اجل الإستفادة من الدفعة الجديدة، وذلك بعد تحقيق كافة شروط الأهلية في الحساب، ويمكنك عزيزي المواطن التسجيل والإستعلام عن الدعم المقدم من خلال البوابة الإلكترونية من هـــنــا

عن الكاتب

حنين كوراز

أسمي حنين كراز خريجة لغة عربية وإعلام في فلسطين .. هوايتي الكتابة وقراءة الرويات

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